Pepe Heimer ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы PEHEM-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PEHEM баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PEHEM туралы толығырақ

PEHEM Баға туралы ақпарат

PEHEM деген не

PEHEM Ресми веб-сайт

PEHEM Токеномикасы

PEHEM Баға болжамы

Pepe Heimer Логотип

Pepe Heimer Баға (PEHEM)

Листингтен жойылды

1 PEHEM-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Pepe Heimer (PEHEM) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:44:17 (UTC+8)

Pepe Heimer (PEHEM) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03357127
$ 0.03357127$ 0.03357127

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Pepe Heimer (PEHEM) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде PEHEM мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PEHEM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.03357127, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PEHEM соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Pepe Heimer (PEHEM) Нарықтық ақпарат

$ 87.13K
$ 87.13K$ 87.13K

--
----

$ 87.13K
$ 87.13K$ 87.13K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pepe Heimer нарықтық капитализациясы $ 87.13K, тәуліктік сауда көлемі --. PEHEM айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 87.13K.

Pepe Heimer (PEHEM) Баға тарихы USD

Бүгін, Pepe Heimer - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Pepe Heimer - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Pepe Heimer - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Pepe Heimer - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-8.26%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Pepe Heimer (PEHEM) деген не

Pepe Heimer is an innovative Layer 2 blockchain solution designed to revolutionize the way memes interact with blockchain technology. Amid the challenges of slow transaction speeds, high gas fees, and network congestion that plague many existing blockchains, Pepe Heimer aims to provide a fast, scalable, and efficient platform. By harnessing the infectious nature of memes, the project seeks to create an engaging environment where users can seamlessly transact and interact. This unique approach not only enhances the user experience but also promotes the vibrant culture of memes, making blockchain technology more accessible and enjoyable for a wider audience.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Pepe Heimer (PEHEM) Ресурс

Ресми веб-сайт

Pepe Heimer Баға болжамы (USD)

Pepe Heimer (PEHEM) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Pepe Heimer (PEHEM) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Pepe Heimer.

Қазір Pepe Heimer баға болжамын тексеріңіз!

PEHEM - жергілікті валюталарға

Pepe Heimer (PEHEM) токеномикасы

Pepe Heimer (PEHEM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PEHEM токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Pepe Heimer (PEHEM) туралы басқа сұрақтар

Pepe Heimer (PEHEM) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PEHEM бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PEHEM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PEHEM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Pepe Heimer үшін нарықтық капитализация қандай?
PEHEM үшін нарықтық капитализация: $ 87.13K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PEHEM үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PEHEM айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
PEHEM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PEHEM барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.03357127 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PEHEM бағасы қандай болды?
PEHEM 0 USD ATL бағасына жетті.
PEHEM үшін сауда көлемі қандай?
PEHEM үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PEHEM өседі ме?
PEHEM биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PEHEM баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:44:17 (UTC+8)

Pepe Heimer (PEHEM) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

