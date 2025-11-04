БиржаDEX+
Pepe Dollar ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы PEPD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PEPD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PEPD туралы толығырақ

PEPD Баға туралы ақпарат

PEPD деген не

PEPD Ресми веб-сайт

PEPD Токеномикасы

PEPD Баға болжамы

Pepe Dollar Логотип

Pepe Dollar Баға (PEPD)

Листингтен жойылды

1 PEPD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Pepe Dollar (PEPD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:44:10 (UTC+8)

Pepe Dollar (PEPD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Pepe Dollar (PEPD) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде PEPD мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PEPD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PEPD соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Pepe Dollar (PEPD) Нарықтық ақпарат

$ 10.26K
$ 10.26K$ 10.26K

--
----

$ 10.26K
$ 10.26K$ 10.26K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Pepe Dollar нарықтық капитализациясы $ 10.26K, тәуліктік сауда көлемі --. PEPD айналымдағы мөлшері 420.69B, жалпы мөлшері 420690000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.26K.

Pepe Dollar (PEPD) Баға тарихы USD

Бүгін, Pepe Dollar - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Pepe Dollar - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Pepe Dollar - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Pepe Dollar - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0+0.48%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Pepe Dollar (PEPD) деген не

⚡️Ethereum Layer-2 Payment Solution, $PEPD To Dominate Global PayFi & De-Fi.🚨 $PEPD is your decentralized antidote to fiat foolishness, A Layer-2 Payment Infrastructure for the Meme Economy. Pepe Dollar (PEPD) a digital satire wrapped in code, a financial middle finger to the status quo, and a platform for creating value in a world flooded with valueless fiat.

Pepe Dollar (PEPD) is built with layers of meanings utilizing internet culture to power our technological rebellion.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

Pepe Dollar (PEPD) Ресурс

Ресми веб-сайт

Pepe Dollar Баға болжамы (USD)

Pepe Dollar (PEPD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Pepe Dollar (PEPD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Pepe Dollar.

Қазір Pepe Dollar баға болжамын тексеріңіз!

PEPD - жергілікті валюталарға

Pepe Dollar (PEPD) токеномикасы

Pepe Dollar (PEPD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PEPD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Pepe Dollar (PEPD) туралы басқа сұрақтар

Pepe Dollar (PEPD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PEPD бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PEPD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PEPD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Pepe Dollar үшін нарықтық капитализация қандай?
PEPD үшін нарықтық капитализация: $ 10.26K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PEPD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PEPD айналымдағы ұсынысы: 420.69B USD.
PEPD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PEPD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PEPD бағасы қандай болды?
PEPD 0 USD ATL бағасына жетті.
PEPD үшін сауда көлемі қандай?
PEPD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PEPD өседі ме?
PEPD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PEPD баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:44:10 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

