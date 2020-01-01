Pepe Clanker (PEPEC) токеномикасы
Pepe Clanker (PEPEC) туралы ақпарат
Pepe Clanker is the ultimate community-driven Pepe, powered by Clanker - the ground breaking token deployer created by the innovators at Proxy Studios.
Pepe Clanker represents the next epic chapter in the evolution of Pepe the Frog, now making waves on the Base Chain.
This isn’t just another memecoin; Pepe Clanker is the pinnacle of meme culture, leveling up to dominate in a crypto era supercharged with AI agents, AI-powered deployers, and cutting-edge AI-generated tokens.
Pepe Clanker (PEPEC) токеномикасы мен бағасын талдау
Pepe Clanker (PEPEC) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Pepe Clanker (PEPEC) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Pepe Clanker (PEPEC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын PEPEC токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша PEPEC токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз PEPEC токеномикасын түсінген болсаңыз, PEPEC токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.