Pegaxy is a true play-to-earn mech styled horse racing game, built on the Polygon chain. Pegaxy has two native tokens within its economy, the governance token being Pegaxy Stones (PGX) and Vigorus (VIS) being the utility token of the platform.
Players compete for top 3 placement against 11 other racers. Each race has randomised elemental variables which include wind, water, fire, speed and more. Using strategic upgrades, food and skill, players must place in the top 3 to earn the platforms utility token, VIS (Vigorus).
Players can race, rent, breed, trade and earn all within the single platform.
Pegaxy (PGX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Pegaxy (PGX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын PGX токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша PGX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
