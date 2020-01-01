Peanut the Doge (PDOGE) токеномикасы

Peanut the Doge (PDOGE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Peanut the Doge (PDOGE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Peanut the Doge (PDOGE) туралы ақпарат

A bold Solana meme coin targeting 1000X growth and a $10M market cap. Join the journey and unleash the potential!

Peanut the Doge: A bold Solana meme coin targeting 1000X growth and a $10M market cap. Join the journey and unleash the potential!

PDOGE - is a memecoin. Don’t mortgage your house or sell your grandma’s jewelry for PDOGE tokens – unless she’s okay with that. Always invest responsibly and remember, it’s all just peanuts and fun ... PDOGE is not responsible for sudden peanut cravings, squirrel sightings, or excessive laughter

Ресми веб-сайт:
https://pdoge.io/

Peanut the Doge (PDOGE) токеномикасы мен бағасын талдау

Peanut the Doge (PDOGE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 8.95K
$ 8.95K$ 8.95K
Жалпы қамтуы:
$ 999.93M
$ 999.93M$ 999.93M
Айналымдағы қамту:
$ 999.93M
$ 999.93M$ 999.93M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 8.95K
$ 8.95K$ 8.95K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00191019
$ 0.00191019$ 0.00191019
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

Peanut the Doge (PDOGE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Peanut the Doge (PDOGE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын PDOGE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша PDOGE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз PDOGE токеномикасын түсінген болсаңыз, PDOGE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

PDOGE бағасының болжамы

PDOGE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PDOGE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.


Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.