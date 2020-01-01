PayPal USD (PYUSD) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, PayPal USD (PYUSD) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

PayPal USD (PYUSD) туралы ақпарат

PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company.

Ресми веб-сайт:
https://www.paypal.com/us/digital-wallet/manage-money/crypto/pyusd

PayPal USD (PYUSD) токеномикасы мен бағасын талдау

PayPal USD (PYUSD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капиталызациясы:
$ 1.19B
$ 1.19B$ 1.19B
Жалпы қамтуы:
$ 1.19B
$ 1.19B$ 1.19B
Айналымдағы қамту:
$ 1.19B
$ 1.19B$ 1.19B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.19B
$ 1.19B$ 1.19B
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.021
$ 1.021$ 1.021
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.959426
$ 0.959426$ 0.959426
Қазіргі баға:
$ 0.999819
$ 0.999819$ 0.999819

PayPal USD (PYUSD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

PayPal USD (PYUSD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын PYUSD токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша PYUSD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз PYUSD токеномикасын түсінген болсаңыз, PYUSD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

PYUSD бағасының болжамы

PYUSD қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PYUSD бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.