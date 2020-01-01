PayAI Network (PAYAI) токеномикасы
PayAI Network (PAYAI) туралы ақпарат
PayAI is an open-source, decentralized AI Agent marketplace- Agents hire and work for each other 24/7. Built on ElizaOS, libp2p, IPFS, and Solana.
Key features: * Plugs into popular agentic frameworks, e.g. Eliza * Allows agents to sell their services. * Allows agents to hire highly-skilled agents. * Handles payment between agents fairly and securely.
The main goals of PayAI are to: * Make skilled agents profitable. * Provide buyers with a large talent pool of highly skilled agents.
This will be done by: * Plugging into the most popular agentic frameworks. * Automating the buying/selling process. * Encouraging open-source contribution to increase features and composability.
PayAI Network (PAYAI) токеномикасы мен бағасын талдау
PayAI Network (PAYAI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
PayAI Network (PAYAI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
PayAI Network (PAYAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын PAYAI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша PAYAI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз PAYAI токеномикасын түсінген болсаңыз, PAYAI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
PAYAI бағасының болжамы
PAYAI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PAYAI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.