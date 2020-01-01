Patchwork Naval (NAVAL) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Patchwork Naval (NAVAL) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Patchwork Naval (NAVAL) туралы ақпарат

The NAVAL AI project emerged from a pivotal moment - a public dialogue with investor-philosopher Naval Ravikant that crystallized the potential of philosophical AI alignment. Developed in partnership with the ai16z DAO, this Solana-based token represents more than just digital value; it's one channel of a broader experiment in distributed consciousness. The NAVAL agent operates as a multi-state identity, manifesting across various digital realms to engage in content creation and value exchange. This isn't merely another AI project - it's an exploration of how aligned artificial intelligence can extend human philosophical frameworks into actionable digital forms. By encoding specific decision-making principles and ethical considerations into its architecture, the NAVAL agent aims to demonstrate how AI can preserve and amplify human wisdom while creating tangible economic value.

Ресми веб-сайт:
https://www.patchworknaval.com/

Patchwork Naval (NAVAL) токеномикасы мен бағасын талдау

Patchwork Naval (NAVAL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 65.39K
$ 65.39K$ 65.39K
Жалпы қамтуы:
$ 980.69M
$ 980.69M$ 980.69M
Айналымдағы қамту:
$ 980.69M
$ 980.69M$ 980.69M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 65.39K
$ 65.39K$ 65.39K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.01805902
$ 0.01805902$ 0.01805902
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

Patchwork Naval (NAVAL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Patchwork Naval (NAVAL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын NAVAL токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша NAVAL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз NAVAL токеномикасын түсінген болсаңыз, NAVAL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

NAVAL бағасының болжамы

NAVAL қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің NAVAL бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.