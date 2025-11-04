БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
PARSIQ ағымдағы бағасы: 0.00412536 USD. Нақты уақыттағы PRQ-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PRQ баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!PARSIQ ағымдағы бағасы: 0.00412536 USD. Нақты уақыттағы PRQ-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PRQ баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PRQ туралы толығырақ

PRQ Баға туралы ақпарат

PRQ деген не

PRQ Ресми веб-сайт

PRQ Токеномикасы

PRQ Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

PARSIQ Логотип

PARSIQ Баға (PRQ)

Листингтен жойылды

1 PRQ-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00412536
$0.00412536$0.00412536
-7.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
PARSIQ (PRQ) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:28:08 (UTC+8)

PARSIQ (PRQ) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00405585
$ 0.00405585$ 0.00405585
24 сағаттық төмен
$ 0.00454147
$ 0.00454147$ 0.00454147
24 сағаттық жоғары

$ 0.00405585
$ 0.00405585$ 0.00405585

$ 0.00454147
$ 0.00454147$ 0.00454147

$ 2.62
$ 2.62$ 2.62

$ 0.0018575
$ 0.0018575$ 0.0018575

+0.91%

-7.75%

-19.77%

-19.77%

PARSIQ (PRQ) нақты уақыттағы баға $0.00412536. Соңғы 24 сағат ішінде PRQ мен $ 0.00405585 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00454147 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PRQ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 2.62, ал ең төменгісі — $ 0.0018575.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PRQ соңғы бір сағатта +0.91% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.75%, ал соңғы 7 күнде -19.77% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

PARSIQ (PRQ) Нарықтық ақпарат

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

--
----

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

292.76M
292.76M 292.76M

310,256,872.0
310,256,872.0 310,256,872.0

PARSIQ нарықтық капитализациясы $ 1.20M, тәуліктік сауда көлемі --. PRQ айналымдағы мөлшері 292.76M, жалпы мөлшері 310256872.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.27M.

PARSIQ (PRQ) Баға тарихы USD

Бүгін, PARSIQ - USD баға өзгерісі $ -0.000346984699864583 болды.
Соңғы 30 күнде PARSIQ - USD баға өзгерісі $ -0.0019838229 болды.
Соңғы 60 күнде PARSIQ - USD баға өзгерісі $ -0.0029589779 болды.
Соңғы 90 күнде PARSIQ - USD баға өзгерісі $ -0.03056881328984666 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000346984699864583-7.75%
30 күн$ -0.0019838229-48.08%
60 күн$ -0.0029589779-71.72%
90 күн$ -0.03056881328984666-88.10%

PARSIQ (PRQ) деген не

PARSIQ is the team behind Reactive Network, the first parallelized interoperability execution layer, utilizing a new form of smart contract called Reactive Smart Contracts. Reactive Network redefines blockchain infrastructure with its innovative data-driven execution layer for Reactive Smart Contracts, enabling event-driven automation and real-time, cross-chain workflows. Built to address the challenges of scalability, interoperability, and automation, Reactive Network provides a robust foundation for decentralized applications to move beyond the limitations of traditional systems.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

PARSIQ (PRQ) Ресурс

Ресми веб-сайт

PARSIQ Баға болжамы (USD)

PARSIQ (PRQ) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін PARSIQ (PRQ) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: PARSIQ.

Қазір PARSIQ баға болжамын тексеріңіз!

PRQ - жергілікті валюталарға

PARSIQ (PRQ) токеномикасы

PARSIQ (PRQ) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PRQ токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: PARSIQ (PRQ) туралы басқа сұрақтар

PARSIQ (PRQ) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PRQ бағасы — 0.00412536 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PRQ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PRQ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00412536. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
PARSIQ үшін нарықтық капитализация қандай?
PRQ үшін нарықтық капитализация: $ 1.20M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PRQ үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PRQ айналымдағы ұсынысы: 292.76M USD.
PRQ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PRQ барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 2.62 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PRQ бағасы қандай болды?
PRQ 0.0018575 USD ATL бағасына жетті.
PRQ үшін сауда көлемі қандай?
PRQ үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PRQ өседі ме?
PRQ биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PRQ баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:28:08 (UTC+8)

PARSIQ (PRQ) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,193.13
$107,193.13$107,193.13

+1.36%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,644.21
$3,644.21$3,644.21

+1.53%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.59
$169.59$169.59

+1.70%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9742
$0.9742$0.9742

+3.45%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,193.13
$107,193.13$107,193.13

+1.36%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,644.21
$3,644.21$3,644.21

+1.53%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.59
$169.59$169.59

+1.70%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3761
$2.3761$2.3761

+2.11%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,004.13
$1,004.13$1,004.13

+2.44%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0756
$0.0756$0.0756

+51.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4001
$0.4001$0.4001

+33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05337
$0.05337$0.05337

+433.70%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008058
$0.0000008058$0.0000008058

+102.36%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000057
$0.000057$0.000057

+159.09%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001853
$0.0000000000001853$0.0000000000001853

+85.30%

NXT Protocol Логотип

NXT Protocol

NXT

$0.0345
$0.0345$0.0345

+62.73%