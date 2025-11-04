БиржаDEX+
Pareto Staked USP ағымдағы бағасы: 1.046 USD. Нақты уақыттағы SUSP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SUSP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SUSP туралы толығырақ

SUSP Баға туралы ақпарат

SUSP деген не

SUSP Ресми веб-сайт

SUSP Токеномикасы

SUSP Баға болжамы

Pareto Staked USP Логотип

Pareto Staked USP Баға (SUSP)

Листингтен жойылды

1 SUSP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.046
$1.046$1.046
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Pareto Staked USP (SUSP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:28:01 (UTC+8)

Pareto Staked USP (SUSP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.046
$ 1.046$ 1.046
24 сағаттық төмен
$ 1.046
$ 1.046$ 1.046
24 сағаттық жоғары

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

--

+0.02%

+0.13%

+0.13%

Pareto Staked USP (SUSP) нақты уақыттағы баға $1.046. Соңғы 24 сағат ішінде SUSP мен $ 1.046 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.046 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SUSP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.046, ал ең төменгісі — $ 1.012.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SUSP соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде +0.02%, ал соңғы 7 күнде +0.13% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Pareto Staked USP (SUSP) Нарықтық ақпарат

$ 6.65M
$ 6.65M$ 6.65M

--
----

$ 6.65M
$ 6.65M$ 6.65M

6.36M
6.36M 6.36M

6,357,303.539345793
6,357,303.539345793 6,357,303.539345793

Pareto Staked USP нарықтық капитализациясы $ 6.65M, тәуліктік сауда көлемі --. SUSP айналымдағы мөлшері 6.36M, жалпы мөлшері 6357303.539345793. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 6.65M.

Pareto Staked USP (SUSP) Баға тарихы USD

Бүгін, Pareto Staked USP - USD баға өзгерісі $ +0.00018951 болды.
Соңғы 30 күнде Pareto Staked USP - USD баға өзгерісі $ +0.0067097762 болды.
Соңғы 60 күнде Pareto Staked USP - USD баға өзгерісі $ +0.0140093918 болды.
Соңғы 90 күнде Pareto Staked USP - USD баға өзгерісі $ +0.021126935634221 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00018951+0.02%
30 күн$ +0.0067097762+0.64%
60 күн$ +0.0140093918+1.34%
90 күн$ +0.021126935634221+2.06%

Pareto Staked USP (SUSP) деген не

Pareto sUSP is the staked savings asset of USP built on Ethereum. Once USP is staked into sUSP, users can earn yield from the interest generated by Credit Vaults. Credit Vaults lend assets to institutional players that perform yield strategies on and off-chain. The interest paid is reflected in a higher sUSP price than the plain USP effectively creating an interest-bearing token. sUSP provides exposure to a broad set of credit lines reducing single-counterparty risk through structured diversification.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Pareto Staked USP (SUSP) Ресурс

Ресми веб-сайт

Pareto Staked USP Баға болжамы (USD)

Pareto Staked USP (SUSP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Pareto Staked USP (SUSP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Pareto Staked USP.

Қазір Pareto Staked USP баға болжамын тексеріңіз!

SUSP - жергілікті валюталарға

Pareto Staked USP (SUSP) токеномикасы

Pareto Staked USP (SUSP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SUSP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Pareto Staked USP (SUSP) туралы басқа сұрақтар

Pareto Staked USP (SUSP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SUSP бағасы — 1.046 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SUSP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SUSP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.046. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Pareto Staked USP үшін нарықтық капитализация қандай?
SUSP үшін нарықтық капитализация: $ 6.65M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SUSP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SUSP айналымдағы ұсынысы: 6.36M USD.
SUSP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SUSP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.046 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SUSP бағасы қандай болды?
SUSP 1.012 USD ATL бағасына жетті.
SUSP үшін сауда көлемі қандай?
SUSP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SUSP өседі ме?
SUSP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SUSP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:28:01 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

