Parasol Finance (PSOL) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Parasol Finance (PSOL) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Parasol Finance (PSOL) туралы ақпарат

Parasol Finance is the first-ever community governed IDO platform built on Solana with the needs of both projects and investors alike.

The key advantage as the ownership of Parasol tokens ($PSOL) gives a right of governance and voting on projects. Our governed platform will be an integral part of bringing new and existing projects and protocols into the Parasol ecosystem with the possibility to invest early. In the process, Parasol and the $PSOL token will become a foundation for enabling further development with partners, its own platform, and the ecosystem as a whole.

Ресми веб-сайт:
https://parasol.finance

Parasol Finance (PSOL) токеномикасы мен бағасын талдау

Parasol Finance (PSOL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 23.37K
Жалпы қамтуы:
$ 21.00M
Айналымдағы қамту:
$ 5.61M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 87.52K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.19304
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00401139
Қазіргі баға:
$ 0.00416739
Parasol Finance (PSOL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Parasol Finance (PSOL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын PSOL токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша PSOL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз PSOL токеномикасын түсінген болсаңыз, PSOL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

PSOL бағасының болжамы

PSOL қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PSOL бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.