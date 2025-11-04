БиржаDEX+
Paragon Tweaks ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы PRGN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PRGN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PRGN туралы толығырақ

PRGN Баға туралы ақпарат

PRGN деген не

PRGN Ресми веб-сайт

PRGN Токеномикасы

PRGN Баға болжамы

Paragon Tweaks Логотип

Paragon Tweaks Баға (PRGN)

Листингтен жойылды

1 PRGN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-21.90%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Paragon Tweaks (PRGN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:27:50 (UTC+8)

Paragon Tweaks (PRGN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

+13.07%

-12.53%

-5.19%

-5.19%

Paragon Tweaks (PRGN) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде PRGN мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PRGN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00183169, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PRGN соңғы бір сағатта +13.07% өзгерді, 24 сағат ішінде -12.53%, ал соңғы 7 күнде -5.19% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Paragon Tweaks (PRGN) Нарықтық ақпарат

Paragon Tweaks нарықтық капитализациясы $ 455.31K, тәуліктік сауда көлемі --. PRGN айналымдағы мөлшері 967.07M, жалпы мөлшері 967074541.2835095. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 455.31K.

Paragon Tweaks (PRGN) Баға тарихы USD

Бүгін, Paragon Tweaks - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Paragon Tweaks - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Paragon Tweaks - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Paragon Tweaks - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-12.53%
30 күн$ 0-24.37%
60 күн$ 0-42.95%
90 күн$ 0--

Paragon Tweaks (PRGN) деген не

✅ What is the project about? Paragon is a performance focused Web2/Web3 Buisness designed to power and enhance PC optimization, especially for gamers and esports players. At the center of the project is the Paragon Tweaking Utility, or PTU, which is currently in development. In the meantime, we’ve already released Performance V4 which is a free optimization tool that has been downloaded over 10,000 times withalready existing paid services that supports more than 3,000 clients every single month.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Paragon Tweaks (PRGN) Ресурс

Ресми веб-сайт

Paragon Tweaks Баға болжамы (USD)

Paragon Tweaks (PRGN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Paragon Tweaks (PRGN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Paragon Tweaks.

Қазір Paragon Tweaks баға болжамын тексеріңіз!

PRGN - жергілікті валюталарға

Paragon Tweaks (PRGN) токеномикасы

Paragon Tweaks (PRGN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PRGN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Paragon Tweaks (PRGN) туралы басқа сұрақтар

Paragon Tweaks (PRGN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PRGN бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PRGN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PRGN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Paragon Tweaks үшін нарықтық капитализация қандай?
PRGN үшін нарықтық капитализация: $ 455.31K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PRGN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PRGN айналымдағы ұсынысы: 967.07M USD.
PRGN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PRGN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00183169 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PRGN бағасы қандай болды?
PRGN 0 USD ATL бағасына жетті.
PRGN үшін сауда көлемі қандай?
PRGN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PRGN өседі ме?
PRGN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PRGN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:27:50 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

