Pankito (PAN) токеномикасы
Pankito (PAN) туралы ақпарат
Empower Your Play, Enhance Your Strategy with Pankito The world of Pankito is rich with opportunity, featuring diverse environments where players can unearth hidden treasures and valuable resources through exploration and strategy. Every player has the power to chart their own course, whether by acquiring virtual real estate, selecting the perfect avatar, or utilizing the right tools to achieve their strategic objectives. The Pankito experience is about paving your path to success and enjoying the thrills of an interactive gaming journey.
Pankito stands at the forefront of innovative gaming, merging the thrill of play with the satisfaction of strategic growth. With its intuitive design and accessible mechanics, players can quickly immerse themselves in building their virtual dominion. From acquiring virtual assets to customizing characters or leasing virtual space to fellow gamers, Pankito offers a diverse playground for entertainment and strategic development. Step into the world of Pankito and unlock the door to an engaging and potentially rewarding experience—where your skills can pave the way to success and enjoyment
Pankito (PAN) токеномикасы мен бағасын талдау
Pankito (PAN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Pankito (PAN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Pankito (PAN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын PAN токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша PAN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз PAN токеномикасын түсінген болсаңыз, PAN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
PAN бағасының болжамы
PAN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PAN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.