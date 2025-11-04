БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Pangolin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы PANG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PANG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Pangolin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы PANG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PANG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PANG туралы толығырақ

PANG Баға туралы ақпарат

PANG деген не

PANG Ресми веб-сайт

PANG Токеномикасы

PANG Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Pangolin Логотип

Pangolin Баға (PANG)

Листингтен жойылды

1 PANG-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Pangolin (PANG) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:42:35 (UTC+8)

Pangolin (PANG) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.88%

-2.88%

Pangolin (PANG) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде PANG мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PANG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PANG соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -2.88% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Pangolin (PANG) Нарықтық ақпарат

$ 14.30K
$ 14.30K$ 14.30K

--
----

$ 18.98K
$ 18.98K$ 18.98K

745.82M
745.82M 745.82M

990,039,899.72432
990,039,899.72432 990,039,899.72432

Pangolin нарықтық капитализациясы $ 14.30K, тәуліктік сауда көлемі --. PANG айналымдағы мөлшері 745.82M, жалпы мөлшері 990039899.72432. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 18.98K.

Pangolin (PANG) Баға тарихы USD

Бүгін, Pangolin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Pangolin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Pangolin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Pangolin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-44.46%
60 күн$ 0-73.25%
90 күн$ 0--

Pangolin (PANG) деген не

Pang is a crypto project on Abstract founded by the Pang Gang. We are serving up art and fun with a side of finance. With weekly updates to Pang Verse comic/Manga series, and consistent meme proliferation, Pang aims to be a leader on Abstract. We understand a level of transparency is necessary, therefore we will always be open to questions. Feel free to dm us on X or join us in our telegram group. Updates to the project will be posted publicly, and community opinion will always be brought into consideration before major decisions are made. Pang is here to play, and here to stay! The journey has begun and the friends we make along the way are the real treasure.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Pangolin (PANG) Ресурс

Ресми веб-сайт

Pangolin Баға болжамы (USD)

Pangolin (PANG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Pangolin (PANG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Pangolin.

Қазір Pangolin баға болжамын тексеріңіз!

PANG - жергілікті валюталарға

Pangolin (PANG) токеномикасы

Pangolin (PANG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PANG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Pangolin (PANG) туралы басқа сұрақтар

Pangolin (PANG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PANG бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PANG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PANG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Pangolin үшін нарықтық капитализация қандай?
PANG үшін нарықтық капитализация: $ 14.30K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PANG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PANG айналымдағы ұсынысы: 745.82M USD.
PANG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PANG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PANG бағасы қандай болды?
PANG 0 USD ATL бағасына жетті.
PANG үшін сауда көлемі қандай?
PANG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PANG өседі ме?
PANG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PANG баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:42:35 (UTC+8)

Pangolin (PANG) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,700.01
$106,700.01$106,700.01

+0.90%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,593.88
$3,593.88$3,593.88

+0.13%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.94
$165.94$165.94

-0.47%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9388
$0.9388$0.9388

-0.30%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,700.01
$106,700.01$106,700.01

+0.90%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,593.88
$3,593.88$3,593.88

+0.13%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.94
$165.94$165.94

-0.47%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2993
$2.2993$2.2993

-1.19%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$989.86
$989.86$989.86

+0.98%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0758
$0.0758$0.0758

+51.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2042
$0.2042$0.2042

-31.93%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03632
$0.03632$0.03632

+263.20%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000092
$0.000092$0.000092

+318.18%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007500
$0.0000007500$0.0000007500

+88.34%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001923
$0.0000000000001923$0.0000000000001923

+92.30%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1737
$0.1737$0.1737

+87.17%