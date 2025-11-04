БиржаDEX+
PandaSui Coin ағымдағы бағасы: 0.0000496 USD. Нақты уақыттағы PANS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PANS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PANS туралы толығырақ

PANS Баға туралы ақпарат

PANS деген не

PANS Whitepaper

PANS Ресми веб-сайт

PANS Токеномикасы

PANS Баға болжамы

PandaSui Coin Логотип

PandaSui Coin Баға (PANS)

Листингтен жойылды

1 PANS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

+24.90%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
PandaSui Coin (PANS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:42:26 (UTC+8)

PandaSui Coin (PANS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

-0.83%

+24.97%

+158.94%

+158.94%

PandaSui Coin (PANS) нақты уақыттағы баға $0.0000496. Соңғы 24 сағат ішінде PANS мен $ 0.00003645 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00007448 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PANS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00009997, ал ең төменгісі — $ 0.00000207.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PANS соңғы бір сағатта -0.83% өзгерді, 24 сағат ішінде +24.97%, ал соңғы 7 күнде +158.94% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

PandaSui Coin (PANS) Нарықтық ақпарат

PandaSui Coin нарықтық капитализациясы $ 337.75K, тәуліктік сауда көлемі --. PANS айналымдағы мөлшері 6.82B, жалпы мөлшері 7876857596.906344. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 390.36K.

PandaSui Coin (PANS) Баға тарихы USD

Бүгін, PandaSui Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде PandaSui Coin - USD баға өзгерісі $ +0.0001602241 болды.
Соңғы 60 күнде PandaSui Coin - USD баға өзгерісі $ +0.0000669185 болды.
Соңғы 90 күнде PandaSui Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0000155803880806484 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+24.97%
30 күн$ +0.0001602241+323.03%
60 күн$ +0.0000669185+134.92%
90 күн$ -0.0000155803880806484-23.90%

PandaSui Coin (PANS) деген не

PandaSui ($PanS) is a meme coin on the Sui blockchain that uses swap fees to burn tokens. The developer holds 1% of the total supply, with 99% fully injected into the Cetus pool. Below is a detailed introduction to $PanS.Note: This is a social experiment, not any kind of buying recommendation! Please keep in mind that $PanS is just a meme coin and currently has no utility. Do not invest too much in this project! CA： 0xc9523f683256502be15ec4979098d510f67b6d3f0df02eebf124515014433270::pans::PANS The total supply of PanS is 10 billion tokens, with 1% reserved by the developer and the remaining 99% used for liquidity provision on @CetusProtocol. We have examined most meme coin transactions and found that many meme coins are launched from launchpads and then experience continuous price declines. Most people who buy immediately after launch end up with losses. We will allocate most of the $PanS to the 2% fee pool, while only a small amount of tokens in the 1% and 4% fee pools. The reason is that low swap fees allow many paper hands to take early profits, and the lack of a burn mechanism is very unfair to long-term holders. Therefore, our logic is that all fees generated on the DEX will be fully used to buy back and burn $PanS, with no funds retained.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

PandaSui Coin (PANS) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

PandaSui Coin Баға болжамы (USD)

PandaSui Coin (PANS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін PandaSui Coin (PANS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: PandaSui Coin.

Қазір PandaSui Coin баға болжамын тексеріңіз!

PANS - жергілікті валюталарға

PandaSui Coin (PANS) токеномикасы

PandaSui Coin (PANS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PANS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: PandaSui Coin (PANS) туралы басқа сұрақтар

PandaSui Coin (PANS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PANS бағасы — 0.0000496 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PANS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PANS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0000496. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
PandaSui Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
PANS үшін нарықтық капитализация: $ 337.75K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PANS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PANS айналымдағы ұсынысы: 6.82B USD.
PANS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PANS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00009997 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PANS бағасы қандай болды?
PANS 0.00000207 USD ATL бағасына жетті.
PANS үшін сауда көлемі қандай?
PANS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PANS өседі ме?
PANS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PANS баға болжамын қарап көріңіз.
PandaSui Coin (PANS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

