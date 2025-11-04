БиржаDEX+
Pancake Bunny ағымдағы бағасы: 0.03095009 USD. Нақты уақыттағы BUNNY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BUNNY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BUNNY туралы толығырақ

BUNNY Баға туралы ақпарат

BUNNY деген не

BUNNY Ресми веб-сайт

BUNNY Токеномикасы

BUNNY Баға болжамы

Pancake Bunny Логотип

Pancake Bunny Баға (BUNNY)

Листингтен жойылды

1 BUNNY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.03095009
-8.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Pancake Bunny (BUNNY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:42:10 (UTC+8)

Pancake Bunny (BUNNY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0305763
24 сағаттық төмен
$ 0.03413361
24 сағаттық жоғары

$ 0.0305763
$ 0.03413361
$ 512.75
$ 0.0305763
-0.81%

-8.32%

-15.06%

-15.06%

Pancake Bunny (BUNNY) нақты уақыттағы баға $0.03095009. Соңғы 24 сағат ішінде BUNNY мен $ 0.0305763 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.03413361 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BUNNY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 512.75, ал ең төменгісі — $ 0.0305763.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BUNNY соңғы бір сағатта -0.81% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.32%, ал соңғы 7 күнде -15.06% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Pancake Bunny (BUNNY) Нарықтық ақпарат

$ 15.79K
--
$ 472.72K
510.23K
15,274,247.51454069
Pancake Bunny нарықтық капитализациясы $ 15.79K, тәуліктік сауда көлемі --. BUNNY айналымдағы мөлшері 510.23K, жалпы мөлшері 15274247.51454069. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 472.72K.

Pancake Bunny (BUNNY) Баға тарихы USD

Бүгін, Pancake Bunny - USD баға өзгерісі $ -0.002810892046984 болды.
Соңғы 30 күнде Pancake Bunny - USD баға өзгерісі $ -0.0064831555 болды.
Соңғы 60 күнде Pancake Bunny - USD баға өзгерісі $ -0.0098761922 болды.
Соңғы 90 күнде Pancake Bunny - USD баға өзгерісі $ -0.023513906075263456 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.002810892046984-8.32%
30 күн$ -0.0064831555-20.94%
60 күн$ -0.0098761922-31.91%
90 күн$ -0.023513906075263456-43.17%

Pancake Bunny (BUNNY) деген не

Compound Yields on Binance Smart Chain with Bunny. Bunny is continuously striving to create innovative new Yield Optimization Strategies.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Pancake Bunny (BUNNY) Ресурс

Ресми веб-сайт

Pancake Bunny Баға болжамы (USD)

Pancake Bunny (BUNNY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Pancake Bunny (BUNNY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Pancake Bunny.

Қазір Pancake Bunny баға болжамын тексеріңіз!

BUNNY - жергілікті валюталарға

Pancake Bunny (BUNNY) токеномикасы

Pancake Bunny (BUNNY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BUNNY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Pancake Bunny (BUNNY) туралы басқа сұрақтар

Pancake Bunny (BUNNY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BUNNY бағасы — 0.03095009 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BUNNY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BUNNY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.03095009. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Pancake Bunny үшін нарықтық капитализация қандай?
BUNNY үшін нарықтық капитализация: $ 15.79K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BUNNY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BUNNY айналымдағы ұсынысы: 510.23K USD.
BUNNY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BUNNY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 512.75 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BUNNY бағасы қандай болды?
BUNNY 0.0305763 USD ATL бағасына жетті.
BUNNY үшін сауда көлемі қандай?
BUNNY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BUNNY өседі ме?
BUNNY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BUNNY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:42:10 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

