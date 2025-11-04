БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Paimon Stripe SPV Token ағымдағы бағасы: 45.13 USD. Нақты уақыттағы STRP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. STRP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Paimon Stripe SPV Token ағымдағы бағасы: 45.13 USD. Нақты уақыттағы STRP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. STRP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

STRP туралы толығырақ

STRP Баға туралы ақпарат

STRP деген не

STRP Ресми веб-сайт

STRP Токеномикасы

STRP Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Paimon Stripe SPV Token Логотип

Paimon Stripe SPV Token Баға (STRP)

Листингтен жойылды

1 STRP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$45.13
$45.13$45.13
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Paimon Stripe SPV Token (STRP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:27:40 (UTC+8)

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 45.55
$ 45.55$ 45.55

$ 44.89
$ 44.89$ 44.89

--

--

0.00%

0.00%

Paimon Stripe SPV Token (STRP) нақты уақыттағы баға $45.13. Соңғы 24 сағат ішінде STRP мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. STRP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 45.55, ал ең төменгісі — $ 44.89.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, STRP соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Нарықтық ақпарат

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

--
----

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

22.22K
22.22K 22.22K

22,222.2222222222
22,222.2222222222 22,222.2222222222

Paimon Stripe SPV Token нарықтық капитализациясы $ 1.00M, тәуліктік сауда көлемі --. STRP айналымдағы мөлшері 22.22K, жалпы мөлшері 22222.2222222222. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.00M.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Баға тарихы USD

Бүгін, Paimon Stripe SPV Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Paimon Stripe SPV Token - USD баға өзгерісі $ -0.2054362730 болды.
Соңғы 60 күнде Paimon Stripe SPV Token - USD баға өзгерісі $ -0.1752849200 болды.
Соңғы 90 күнде Paimon Stripe SPV Token - USD баға өзгерісі $ +0.01632983727507 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.2054362730-0.45%
60 күн$ -0.1752849200-0.38%
90 күн$ +0.01632983727507+0.04%

Paimon Stripe SPV Token (STRP) деген не

STRP tokenizes fractional ownership in a BVI SPV holding Stripe shares through VC partners. Stripe, a fintech leader ($91.5B valuation), processes $1.4T/year in payments. STRP grants economic exposure to Stripe’s growth, driven by digital commerce expansion and a potential IPO. A 1% SPV management fee applies at liquidation. Secondary trading may occur on Paimon’s platform. Tokens are issued on BNB Chain, with plans for multi-chain expansion.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Ресурс

Ресми веб-сайт

Paimon Stripe SPV Token Баға болжамы (USD)

Paimon Stripe SPV Token (STRP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Paimon Stripe SPV Token (STRP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Paimon Stripe SPV Token.

Қазір Paimon Stripe SPV Token баға болжамын тексеріңіз!

STRP - жергілікті валюталарға

Paimon Stripe SPV Token (STRP) токеномикасы

Paimon Stripe SPV Token (STRP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. STRP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Paimon Stripe SPV Token (STRP) туралы басқа сұрақтар

Paimon Stripe SPV Token (STRP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі STRP бағасы — 45.13 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
STRP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
STRP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 45.13. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Paimon Stripe SPV Token үшін нарықтық капитализация қандай?
STRP үшін нарықтық капитализация: $ 1.00M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
STRP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
STRP айналымдағы ұсынысы: 22.22K USD.
STRP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
STRP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 45.55 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) STRP бағасы қандай болды?
STRP 44.89 USD ATL бағасына жетті.
STRP үшін сауда көлемі қандай?
STRP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл STRP өседі ме?
STRP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін STRP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:27:40 (UTC+8)

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,227.10
$107,227.10$107,227.10

+1.39%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,643.98
$3,643.98$3,643.98

+1.53%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.62
$169.62$169.62

+1.72%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9717
$0.9717$0.9717

+3.18%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,227.10
$107,227.10$107,227.10

+1.39%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,643.98
$3,643.98$3,643.98

+1.53%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.62
$169.62$169.62

+1.72%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3767
$2.3767$2.3767

+2.13%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,004.01
$1,004.01$1,004.01

+2.43%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0756
$0.0756$0.0756

+51.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4002
$0.4002$0.4002

+33.40%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05575
$0.05575$0.05575

+457.50%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008555
$0.0000008555$0.0000008555

+114.84%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000057
$0.000057$0.000057

+159.09%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001845
$0.0000000000001845$0.0000000000001845

+84.50%

NXT Protocol Логотип

NXT Protocol

NXT

$0.0345
$0.0345$0.0345

+62.73%