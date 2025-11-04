БиржаDEX+
PADD туралы толығырақ

PADD Баға туралы ақпарат

PADD деген не

PADD Whitepaper

PADD Ресми веб-сайт

PADD Токеномикасы

PADD Баға болжамы

Paddle Finance Логотип

Paddle Finance Баға (PADD)

Листингтен жойылды

1 PADD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00055925
$0.00055925$0.00055925
-1.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Paddle Finance (PADD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:42:03 (UTC+8)

Paddle Finance (PADD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00884559
$ 0.00884559$ 0.00884559

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.41%

-39.10%

-39.10%

Paddle Finance (PADD) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде PADD мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PADD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00884559, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PADD соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -1.41%, ал соңғы 7 күнде -39.10% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Paddle Finance (PADD) Нарықтық ақпарат

$ 69.07K
$ 69.07K$ 69.07K

--
----

$ 559.25K
$ 559.25K$ 559.25K

123.50M
123.50M 123.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Paddle Finance нарықтық капитализациясы $ 69.07K, тәуліктік сауда көлемі --. PADD айналымдағы мөлшері 123.50M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 559.25K.

Paddle Finance (PADD) Баға тарихы USD

Бүгін, Paddle Finance - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Paddle Finance - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Paddle Finance - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Paddle Finance - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-1.41%
30 күн$ 0-37.77%
60 күн$ 0-58.65%
90 күн$ 0--

Paddle Finance (PADD) деген не

Paddle Finance is an all-in-one financial layer facilitating on-chain economy, supporting NFTs, RWAs, meme coins, LP tokens. It supports P2P lending & borrowing, instant loans for RWA and NFTs, trustless OTC swaps, and zero-collateral rentals through new token standards. Our tech stack has been leveraged by Kanpai Pandas, where we introduced the first NFT trait marketplace, but also collaborating with Matchain to power Paris Saint-Germain’s fan base asset economy infrastructure. Now Paddle is building the NFT & RWA Derivative Market to ensure long tail assets could be freely integrated into DeFi lego.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Paddle Finance (PADD) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Paddle Finance Баға болжамы (USD)

Paddle Finance (PADD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Paddle Finance (PADD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Paddle Finance.

Қазір Paddle Finance баға болжамын тексеріңіз!

PADD - жергілікті валюталарға

Paddle Finance (PADD) токеномикасы

Paddle Finance (PADD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PADD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Paddle Finance (PADD) туралы басқа сұрақтар

Paddle Finance (PADD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PADD бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PADD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PADD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Paddle Finance үшін нарықтық капитализация қандай?
PADD үшін нарықтық капитализация: $ 69.07K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PADD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PADD айналымдағы ұсынысы: 123.50M USD.
PADD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PADD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00884559 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PADD бағасы қандай болды?
PADD 0 USD ATL бағасына жетті.
PADD үшін сауда көлемі қандай?
PADD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PADD өседі ме?
PADD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PADD баға болжамын қарап көріңіз.
Paddle Finance (PADD) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

