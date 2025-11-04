БиржаDEX+
OwO Solana ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы OWO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. OWO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

OWO туралы толығырақ

OWO Баға туралы ақпарат

OWO деген не

OWO Ресми веб-сайт

OWO Токеномикасы

OWO Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

OwO Solana Логотип

OwO Solana Баға (OWO)

Листингтен жойылды

1 OWO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00014542
$0.00014542$0.00014542
-4.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
OwO Solana (OWO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:41:40 (UTC+8)

OwO Solana (OWO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

-4.47%

-11.52%

-11.52%

OwO Solana (OWO) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде OWO мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. OWO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, OWO соңғы бір сағатта -0.08% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.47%, ал соңғы 7 күнде -11.52% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

OwO Solana (OWO) Нарықтық ақпарат

$ 135.58K
$ 135.58K$ 135.58K

--
----

$ 135.58K
$ 135.58K$ 135.58K

939.38M
939.38M 939.38M

939,382,847.278052
939,382,847.278052 939,382,847.278052

OwO Solana нарықтық капитализациясы $ 135.58K, тәуліктік сауда көлемі --. OWO айналымдағы мөлшері 939.38M, жалпы мөлшері 939382847.278052. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 135.58K.

OwO Solana (OWO) Баға тарихы USD

Бүгін, OwO Solana - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде OwO Solana - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде OwO Solana - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде OwO Solana - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-4.47%
30 күн$ 0-34.83%
60 күн$ 0+0.74%
90 күн$ 0--

OwO Solana (OWO) деген не

The OwO meme on Solana taps into the long-standing internet culture of the "OwO" face — a cute, playful emoticon that conveys excitement, surprise, or affection. Originating around 2015, OwO became one of the most popular emojis on Discord and Twitch, where millions of users adopted it daily in chats, emotes, and reaction memes. With its wide expressive eyes and cheerful vibe, it evolved into countless variations. On Solana, OwO has found new life as a community-driven meme coin, merging this iconic internet symbol with blockchain culture. This blend of nostalgic internet joy and crypto memes helps keep OwO fresh, popular, and instantly recognizable among both crypto enthusiasts and long-time meme lovers.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

OwO Solana (OWO) Ресурс

Ресми веб-сайт

OwO Solana Баға болжамы (USD)

OwO Solana (OWO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін OwO Solana (OWO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: OwO Solana.

Қазір OwO Solana баға болжамын тексеріңіз!

OWO - жергілікті валюталарға

OwO Solana (OWO) токеномикасы

OwO Solana (OWO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. OWO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: OwO Solana (OWO) туралы басқа сұрақтар

OwO Solana (OWO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі OWO бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
OWO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
OWO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
OwO Solana үшін нарықтық капитализация қандай?
OWO үшін нарықтық капитализация: $ 135.58K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
OWO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
OWO айналымдағы ұсынысы: 939.38M USD.
OWO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
OWO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) OWO бағасы қандай болды?
OWO 0 USD ATL бағасына жетті.
OWO үшін сауда көлемі қандай?
OWO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл OWO өседі ме?
OWO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін OWO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:41:40 (UTC+8)

OwO Solana (OWO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

