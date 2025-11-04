БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
OUTLAW Crypto Games ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы OUTLAW-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. OUTLAW баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!OUTLAW Crypto Games ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы OUTLAW-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. OUTLAW баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

OUTLAW туралы толығырақ

OUTLAW Баға туралы ақпарат

OUTLAW деген не

OUTLAW Ресми веб-сайт

OUTLAW Токеномикасы

OUTLAW Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

OUTLAW Crypto Games Логотип

OUTLAW Crypto Games Баға (OUTLAW)

Листингтен жойылды

1 OUTLAW-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00087665
$0.00087665$0.00087665
-13.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:27:15 (UTC+8)

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0.00103251
$ 0.00103251$ 0.00103251
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103251
$ 0.00103251$ 0.00103251

$ 0.02415954
$ 0.02415954$ 0.02415954

$ 0
$ 0$ 0

+1.09%

-13.12%

-33.62%

-33.62%

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде OUTLAW мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00103251 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. OUTLAW үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.02415954, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, OUTLAW соңғы бір сағатта +1.09% өзгерді, 24 сағат ішінде -13.12%, ал соңғы 7 күнде -33.62% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Нарықтық ақпарат

$ 865.11K
$ 865.11K$ 865.11K

--
----

$ 865.11K
$ 865.11K$ 865.11K

995.20M
995.20M 995.20M

995,199,151.884063
995,199,151.884063 995,199,151.884063

OUTLAW Crypto Games нарықтық капитализациясы $ 865.11K, тәуліктік сауда көлемі --. OUTLAW айналымдағы мөлшері 995.20M, жалпы мөлшері 995199151.884063. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 865.11K.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Баға тарихы USD

Бүгін, OUTLAW Crypto Games - USD баға өзгерісі $ -0.000132376307302991 болды.
Соңғы 30 күнде OUTLAW Crypto Games - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде OUTLAW Crypto Games - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде OUTLAW Crypto Games - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000132376307302991-13.12%
30 күн$ 0-80.45%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) деген не

What is Outlaw GameFi?

Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.

GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.

Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.

Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Ресурс

Ресми веб-сайт

OUTLAW Crypto Games Баға болжамы (USD)

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: OUTLAW Crypto Games.

Қазір OUTLAW Crypto Games баға болжамын тексеріңіз!

OUTLAW - жергілікті валюталарға

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) токеномикасы

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. OUTLAW токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) туралы басқа сұрақтар

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі OUTLAW бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
OUTLAW-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
OUTLAW-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
OUTLAW Crypto Games үшін нарықтық капитализация қандай?
OUTLAW үшін нарықтық капитализация: $ 865.11K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
OUTLAW үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
OUTLAW айналымдағы ұсынысы: 995.20M USD.
OUTLAW үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
OUTLAW барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.02415954 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) OUTLAW бағасы қандай болды?
OUTLAW 0 USD ATL бағасына жетті.
OUTLAW үшін сауда көлемі қандай?
OUTLAW үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл OUTLAW өседі ме?
OUTLAW биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін OUTLAW баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:27:15 (UTC+8)

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,145.54
$107,145.54$107,145.54

+1.32%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,642.60
$3,642.60$3,642.60

+1.49%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.49
$169.49$169.49

+1.64%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9719
$0.9719$0.9719

+3.20%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,145.54
$107,145.54$107,145.54

+1.32%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,642.60
$3,642.60$3,642.60

+1.49%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.49
$169.49$169.49

+1.64%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3755
$2.3755$2.3755

+2.08%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,004.23
$1,004.23$1,004.23

+2.45%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0750
$0.0750$0.0750

+50.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4002
$0.4002$0.4002

+33.40%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05820
$0.05820$0.05820

+482.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008555
$0.0000008555$0.0000008555

+114.84%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000057
$0.000057$0.000057

+159.09%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001924
$0.0000000000001924$0.0000000000001924

+92.40%

NXT Protocol Логотип

NXT Protocol

NXT

$0.0335
$0.0335$0.0335

+58.01%