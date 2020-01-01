OSCA Stack (OSCA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, OSCA Stack (OSCA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
OSCA Stack (OSCA) туралы ақпарат

OSCA Stack is a modular Web3 infrastructure platform that enables private transactions, real-time smart contract simulation, and secure decentralized trading. Built with a privacy-first philosophy, OSCA Stack combines AI-driven audit technology, gasless Ethereum mainnet forks, and scalable developer infrastructure. From anonymous ETH transfers to rug-free token launches, OSCA Stack empowers builders and traders with the tools to operate trustlessly—no KYC, no intermediaries, just full control over your on-chain activity.

Ресми веб-сайт:
https://oscastack.com

OSCA Stack (OSCA) токеномикасы мен бағасын талдау

OSCA Stack (OSCA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 37.30K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00M
Айналымдағы қамту:
$ 1.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 37.30K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 3.42
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.0357609
Қазіргі баға:
$ 0.03729919
OSCA Stack (OSCA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

OSCA Stack (OSCA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын OSCA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша OSCA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз OSCA токеномикасын түсінген болсаңыз, OSCA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

OSCA бағасының болжамы

OSCA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің OSCA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.