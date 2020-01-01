Origin3D (O3D) токеномикасы
Origin3D is revolutionizing digital creativity and GPU resource management on the Ethereum blockchain. Our platform leverages cutting-edge AI technology to generate stunning 2D/3D images, immersive videos, and interactive visual content—all with unmatched efficiency and scalability.Origin3d Studio is your go-to solution for crafting and perfecting 3D assets with the power of AI. Designed to simplify complex workflows, the Studio empowers creators to bring their ideas to life with precision and ease.
Origin3D (O3D) токеномикасы мен бағасын талдау
Origin3D (O3D) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Origin3D (O3D) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Origin3D (O3D) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын O3D токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша O3D токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз O3D токеномикасын түсінген болсаңыз, O3D токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
