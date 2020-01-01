Origin Ether (OETH) токеномикасы

Origin Ether (OETH) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Origin Ether (OETH) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Origin Ether (OETH) туралы ақпарат

Origin Ether (OETH) is a pure LST fully backed by reserves of ETH. OETH’s meticulous design and strong peg make it an ideal building block for rewarding yield strategies across DeFi. Thanks to rebasing, OETH holders earn yield directly in their wallets while retaining full capital control. Developed by the professionals at Origin Protocol.

Ресми веб-сайт:
https://oeth.com/
Whitepaper:
https://docs.oeth.com/

Origin Ether (OETH) токеномикасы мен бағасын талдау

Origin Ether (OETH) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 234.97M
$ 234.97M$ 234.97M
Жалпы қамтуы:
$ 54.67K
$ 54.67K$ 54.67K
Айналымдағы қамту:
$ 54.67K
$ 54.67K$ 54.67K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 234.97M
$ 234.97M$ 234.97M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 4,946.76
$ 4,946.76$ 4,946.76
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 979.35
$ 979.35$ 979.35
Қазіргі баға:
$ 4,297.82
$ 4,297.82$ 4,297.82

Origin Ether (OETH) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Origin Ether (OETH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын OETH токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша OETH токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз OETH токеномикасын түсінген болсаңыз, OETH токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

OETH бағасының болжамы

OETH қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің OETH бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.