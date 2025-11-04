БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
ORCIB ағымдағы бағасы: 0.02088863 USD. Нақты уақыттағы PALMO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PALMO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!ORCIB ағымдағы бағасы: 0.02088863 USD. Нақты уақыттағы PALMO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PALMO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PALMO туралы толығырақ

PALMO Баға туралы ақпарат

PALMO деген не

PALMO Whitepaper

PALMO Ресми веб-сайт

PALMO Токеномикасы

PALMO Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

ORCIB Логотип

ORCIB Баға (PALMO)

Листингтен жойылды

1 PALMO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.02088094
$0.02088094$0.02088094
-6.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
ORCIB (PALMO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:27:01 (UTC+8)

ORCIB (PALMO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.02040215
$ 0.02040215$ 0.02040215
24 сағаттық төмен
$ 0.02326675
$ 0.02326675$ 0.02326675
24 сағаттық жоғары

$ 0.02040215
$ 0.02040215$ 0.02040215

$ 0.02326675
$ 0.02326675$ 0.02326675

$ 0.043821
$ 0.043821$ 0.043821

$ 0.02040215
$ 0.02040215$ 0.02040215

+1.75%

-6.68%

-14.79%

-14.79%

ORCIB (PALMO) нақты уақыттағы баға $0.02088863. Соңғы 24 сағат ішінде PALMO мен $ 0.02040215 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.02326675 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PALMO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.043821, ал ең төменгісі — $ 0.02040215.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PALMO соңғы бір сағатта +1.75% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.68%, ал соңғы 7 күнде -14.79% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

ORCIB (PALMO) Нарықтық ақпарат

$ 52.71M
$ 52.71M$ 52.71M

--
----

$ 65.07M
$ 65.07M$ 65.07M

2.53B
2.53B 2.53B

3,124,999,957.442711
3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711

ORCIB нарықтық капитализациясы $ 52.71M, тәуліктік сауда көлемі --. PALMO айналымдағы мөлшері 2.53B, жалпы мөлшері 3124999957.442711. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 65.07M.

ORCIB (PALMO) Баға тарихы USD

Бүгін, ORCIB - USD баға өзгерісі $ -0.00149665335115888 болды.
Соңғы 30 күнде ORCIB - USD баға өзгерісі $ -0.0062344017 болды.
Соңғы 60 күнде ORCIB - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде ORCIB - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00149665335115888-6.68%
30 күн$ -0.0062344017-29.84%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

ORCIB (PALMO) деген не

ORCIB (PALMO) is the community utility token of the ORCIB Ecosystem, developed on the Solana blockchain. Originally introduced as a meme token inspired by the human palm, it has evolved into a native token supporting decentralized identity, creative rights, and governance. The project’s vision is to redefine digital ownership and participation by combining blockchain technology with creativity and community-driven innovation. With transparent tokenomics and active community involvement, ORCIB (PALMO) provides the foundation for building a sustainable and inclusive decentralized ecosystem.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

ORCIB (PALMO) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

ORCIB Баға болжамы (USD)

ORCIB (PALMO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ORCIB (PALMO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ORCIB.

Қазір ORCIB баға болжамын тексеріңіз!

PALMO - жергілікті валюталарға

ORCIB (PALMO) токеномикасы

ORCIB (PALMO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PALMO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: ORCIB (PALMO) туралы басқа сұрақтар

ORCIB (PALMO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PALMO бағасы — 0.02088863 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PALMO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PALMO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.02088863. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
ORCIB үшін нарықтық капитализация қандай?
PALMO үшін нарықтық капитализация: $ 52.71M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PALMO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PALMO айналымдағы ұсынысы: 2.53B USD.
PALMO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PALMO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.043821 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PALMO бағасы қандай болды?
PALMO 0.02040215 USD ATL бағасына жетті.
PALMO үшін сауда көлемі қандай?
PALMO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PALMO өседі ме?
PALMO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PALMO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:27:01 (UTC+8)

ORCIB (PALMO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,086.58
$107,086.58$107,086.58

+1.26%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,641.69
$3,641.69$3,641.69

+1.46%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.44
$169.44$169.44

+1.61%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9710
$0.9710$0.9710

+3.11%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,086.58
$107,086.58$107,086.58

+1.26%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,641.69
$3,641.69$3,641.69

+1.46%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.44
$169.44$169.44

+1.61%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3753
$2.3753$2.3753

+2.07%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,003.44
$1,003.44$1,003.44

+2.37%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0756
$0.0756$0.0756

+51.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.3977
$0.3977$0.3977

+32.56%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05578
$0.05578$0.05578

+457.80%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008555
$0.0000008555$0.0000008555

+114.84%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000050
$0.000050$0.000050

+127.27%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001924
$0.0000000000001924$0.0000000000001924

+92.40%

NXT Protocol Логотип

NXT Protocol

NXT

$0.0340
$0.0340$0.0340

+60.37%