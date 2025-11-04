БиржаDEX+
OpenDelta GMCI30 ағымдағы бағасы: 0.188889 USD. Нақты уақыттағы OG30-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. OG30 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

OpenDelta GMCI30 Баға (OG30)

$0.188889
OpenDelta GMCI30 (OG30) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
OpenDelta GMCI30 (OG30) Баға ақпараты (USD)

OpenDelta GMCI30 (OG30) нақты уақыттағы баға $0.188889. Соңғы 24 сағат ішінде OG30 мен $ 0.188889 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.199027 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. OG30 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.258621, ал ең төменгісі — $ 0.189908.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, OG30 соңғы бір сағатта -2.94% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.52%, ал соңғы 7 күнде -9.65% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Нарықтық ақпарат

$ 177.56K
$ 177.56K$ 177.56K

--
----

$ 177.56K
$ 177.56K$ 177.56K

940.00K
940.00K 940.00K

939,999.997995219
939,999.997995219 939,999.997995219

OpenDelta GMCI30 нарықтық капитализациясы $ 177.56K, тәуліктік сауда көлемі --. OG30 айналымдағы мөлшері 940.00K, жалпы мөлшері 939999.997995219. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 177.56K.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Баға тарихы USD

Бүгін, OpenDelta GMCI30 - USD баға өзгерісі $ -0.0089494335087652 болды.
Соңғы 30 күнде OpenDelta GMCI30 - USD баға өзгерісі $ -0.0313292239 болды.
Соңғы 60 күнде OpenDelta GMCI30 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде OpenDelta GMCI30 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0089494335087652-4.52%
30 күн$ -0.0313292239-16.58%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

OpenDelta GMCI30 (OG30) деген не

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.

The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Ресурс

Ресми веб-сайт

OpenDelta GMCI30 Баға болжамы (USD)

OpenDelta GMCI30 (OG30) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін OpenDelta GMCI30 (OG30) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: OpenDelta GMCI30.

Қазір OpenDelta GMCI30 баға болжамын тексеріңіз!

OG30 - жергілікті валюталарға

OpenDelta GMCI30 (OG30) токеномикасы

OpenDelta GMCI30 (OG30) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. OG30 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: OpenDelta GMCI30 (OG30) туралы басқа сұрақтар

OpenDelta GMCI30 (OG30) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі OG30 бағасы — 0.188889 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
OG30-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
OG30-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.188889. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
OpenDelta GMCI30 үшін нарықтық капитализация қандай?
OG30 үшін нарықтық капитализация: $ 177.56K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
OG30 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
OG30 айналымдағы ұсынысы: 940.00K USD.
OG30 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
OG30 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.258621 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) OG30 бағасы қандай болды?
OG30 0.189908 USD ATL бағасына жетті.
OG30 үшін сауда көлемі қандай?
OG30 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл OG30 өседі ме?
OG30 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін OG30 баға болжамын қарап көріңіз.
OpenDelta GMCI30 (OG30) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

