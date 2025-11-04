БиржаDEX+
Onocoy Token ағымдағы бағасы: 0.0208105 USD. Нақты уақыттағы ONO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ONO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ONO туралы толығырақ

ONO Баға туралы ақпарат

ONO деген не

ONO Whitepaper

ONO Ресми веб-сайт

ONO Токеномикасы

ONO Баға болжамы

Onocoy Token Логотип

Onocoy Token Баға (ONO)

Листингтен жойылды

1 ONO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0208105
$0.0208105
-7.60%1D
Onocoy Token (ONO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:26:47 (UTC+8)

Onocoy Token (ONO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.02097075
$ 0.02097075
24 сағаттық төмен
$ 0.02254244
$ 0.02254244
24 сағаттық жоғары

$ 0.02097075
$ 0.02097075

$ 0.02254244
$ 0.02254244

$ 0.084078
$ 0.084078

$ 0.02132158
$ 0.02132158

-3.10%

-7.65%

-21.64%

-21.64%

Onocoy Token (ONO) нақты уақыттағы баға $0.0208105. Соңғы 24 сағат ішінде ONO мен $ 0.02097075 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.02254244 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ONO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.084078, ал ең төменгісі — $ 0.02132158.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ONO соңғы бір сағатта -3.10% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.65%, ал соңғы 7 күнде -21.64% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Onocoy Token (ONO) Нарықтық ақпарат

$ 8.35M
$ 8.35M

--
--

$ 16.85M
$ 16.85M

401.37M
401.37M

809,830,461.9629699
809,830,461.9629699

Onocoy Token нарықтық капитализациясы $ 8.35M, тәуліктік сауда көлемі --. ONO айналымдағы мөлшері 401.37M, жалпы мөлшері 809830461.9629699. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 16.85M.

Onocoy Token (ONO) Баға тарихы USD

Бүгін, Onocoy Token - USD баға өзгерісі $ -0.00172487578576558 болды.
Соңғы 30 күнде Onocoy Token - USD баға өзгерісі $ -0.0062505855 болды.
Соңғы 60 күнде Onocoy Token - USD баға өзгерісі $ -0.0102530940 болды.
Соңғы 90 күнде Onocoy Token - USD баға өзгерісі $ -0.02969168814916741 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00172487578576558-7.65%
30 күн$ -0.0062505855-30.03%
60 күн$ -0.0102530940-49.26%
90 күн$ -0.02969168814916741-58.79%

Onocoy Token (ONO) деген не

onocoy is the world’s first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Onocoy Token (ONO) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Onocoy Token Баға болжамы (USD)

Onocoy Token (ONO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Onocoy Token (ONO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Onocoy Token.

Қазір Onocoy Token баға болжамын тексеріңіз!

ONO - жергілікті валюталарға

Onocoy Token (ONO) токеномикасы

Onocoy Token (ONO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ONO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Onocoy Token (ONO) туралы басқа сұрақтар

Onocoy Token (ONO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ONO бағасы — 0.0208105 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ONO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ONO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0208105. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Onocoy Token үшін нарықтық капитализация қандай?
ONO үшін нарықтық капитализация: $ 8.35M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ONO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ONO айналымдағы ұсынысы: 401.37M USD.
ONO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ONO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.084078 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ONO бағасы қандай болды?
ONO 0.02132158 USD ATL бағасына жетті.
ONO үшін сауда көлемі қандай?
ONO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ONO өседі ме?
ONO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ONO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:26:47 (UTC+8)

Onocoy Token (ONO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$107,086.58

$3,641.69

$169.44

$1.0000

$0.9710

$107,086.58

$3,641.69

$169.44

$2.3753

$1,003.44

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0756

$0.3977

$0.05578

$0.0000008555

$0.000050

$0.0000000000001924

$0.0340

