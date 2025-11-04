Onchain Yield Coin Баға (ONYC)
-0.10%
-0.34%
-0.31%
-0.31%
Onchain Yield Coin (ONYC) нақты уақыттағы баға $1.039. Соңғы 24 сағат ішінде ONYC мен $ 1.039 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.053 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ONYC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.053, ал ең төменгісі — $ 1.005.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ONYC соңғы бір сағатта -0.10% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.34%, ал соңғы 7 күнде -0.31% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Onchain Yield Coin нарықтық капитализациясы $ 103.93M, тәуліктік сауда көлемі --. ONYC айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 99999997.13438635. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 103.93M.
Бүгін, Onchain Yield Coin - USD баға өзгерісі $ -0.003554808110953 болды.
Соңғы 30 күнде Onchain Yield Coin - USD баға өзгерісі $ +0.0052920426 болды.
Соңғы 60 күнде Onchain Yield Coin - USD баға өзгерісі $ +0.0197262462 болды.
Соңғы 90 күнде Onchain Yield Coin - USD баға өзгерісі $ +0.0224551228897437 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ -0.003554808110953
|-0.34%
|30 күн
|$ +0.0052920426
|+0.51%
|60 күн
|$ +0.0197262462
|+1.90%
|90 күн
|$ +0.0224551228897437
|+2.21%
Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.
The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.
Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.
