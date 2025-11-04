БиржаDEX+
Onchain Yield Coin ағымдағы бағасы: 1.039 USD. Нақты уақыттағы ONYC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ONYC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ONYC туралы толығырақ

ONYC Баға туралы ақпарат

ONYC деген не

ONYC Whitepaper

ONYC Ресми веб-сайт

ONYC Токеномикасы

ONYC Баға болжамы

Onchain Yield Coin Логотип

Onchain Yield Coin Баға (ONYC)

1 ONYC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.037
$1.037$1.037
-0.50%1D
mexc
USD
Onchain Yield Coin (ONYC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:26:40 (UTC+8)

Onchain Yield Coin (ONYC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
24 сағаттық төмен
$ 1.053
$ 1.053$ 1.053
24 сағаттық жоғары

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 1.053
$ 1.053$ 1.053

$ 1.053
$ 1.053$ 1.053

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

-0.10%

-0.34%

-0.31%

-0.31%

Onchain Yield Coin (ONYC) нақты уақыттағы баға $1.039. Соңғы 24 сағат ішінде ONYC мен $ 1.039 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.053 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ONYC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.053, ал ең төменгісі — $ 1.005.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ONYC соңғы бір сағатта -0.10% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.34%, ал соңғы 7 күнде -0.31% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Onchain Yield Coin (ONYC) Нарықтық ақпарат

$ 103.93M
$ 103.93M$ 103.93M

--
----

$ 103.93M
$ 103.93M$ 103.93M

100.00M
100.00M 100.00M

99,999,997.13438635
99,999,997.13438635 99,999,997.13438635

Onchain Yield Coin нарықтық капитализациясы $ 103.93M, тәуліктік сауда көлемі --. ONYC айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 99999997.13438635. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 103.93M.

Onchain Yield Coin (ONYC) Баға тарихы USD

Бүгін, Onchain Yield Coin - USD баға өзгерісі $ -0.003554808110953 болды.
Соңғы 30 күнде Onchain Yield Coin - USD баға өзгерісі $ +0.0052920426 болды.
Соңғы 60 күнде Onchain Yield Coin - USD баға өзгерісі $ +0.0197262462 болды.
Соңғы 90 күнде Onchain Yield Coin - USD баға өзгерісі $ +0.0224551228897437 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.003554808110953-0.34%
30 күн$ +0.0052920426+0.51%
60 күн$ +0.0197262462+1.90%
90 күн$ +0.0224551228897437+2.21%

Onchain Yield Coin (ONYC) деген не

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.

The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.

Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Onchain Yield Coin (ONYC) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Onchain Yield Coin Баға болжамы (USD)

Onchain Yield Coin (ONYC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Onchain Yield Coin (ONYC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Onchain Yield Coin.

Қазір Onchain Yield Coin баға болжамын тексеріңіз!

ONYC - жергілікті валюталарға

Onchain Yield Coin (ONYC) токеномикасы

Onchain Yield Coin (ONYC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ONYC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Onchain Yield Coin (ONYC) туралы басқа сұрақтар

Onchain Yield Coin (ONYC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ONYC бағасы — 1.039 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ONYC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ONYC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.039. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Onchain Yield Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
ONYC үшін нарықтық капитализация: $ 103.93M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ONYC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ONYC айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
ONYC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ONYC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.053 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ONYC бағасы қандай болды?
ONYC 1.005 USD ATL бағасына жетті.
ONYC үшін сауда көлемі қандай?
ONYC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ONYC өседі ме?
ONYC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ONYC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:26:40 (UTC+8)

Onchain Yield Coin (ONYC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

