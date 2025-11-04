БиржаDEX+
OnChain Battles ағымдағы бағасы: 0.00015647 USD. Нақты уақыттағы OCB-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. OCB баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

OCB туралы толығырақ

OCB Баға туралы ақпарат

OCB деген не

OCB Ресми веб-сайт

OCB Токеномикасы

OCB Баға болжамы

OnChain Battles Логотип

OnChain Battles Баға (OCB)

Листингтен жойылды

1 OCB-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00015647
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
OnChain Battles (OCB) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:39:48 (UTC+8)

OnChain Battles (OCB) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0
$ 0.00697617
$ 0.00015381
--

--

0.00%

0.00%

OnChain Battles (OCB) нақты уақыттағы баға $0.00015647. Соңғы 24 сағат ішінде OCB мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. OCB үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00697617, ал ең төменгісі — $ 0.00015381.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, OCB соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

OnChain Battles (OCB) Нарықтық ақпарат

$ 7.82K
--
$ 7.82K
50.00M
50,000,000.0
OnChain Battles нарықтық капитализациясы $ 7.82K, тәуліктік сауда көлемі --. OCB айналымдағы мөлшері 50.00M, жалпы мөлшері 50000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 7.82K.

OnChain Battles (OCB) Баға тарихы USD

Бүгін, OnChain Battles - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде OnChain Battles - USD баға өзгерісі $ 0.0000000000 болды.
Соңғы 60 күнде OnChain Battles - USD баға өзгерісі $ -0.0001233546 болды.
Соңғы 90 күнде OnChain Battles - USD баға өзгерісі $ -0.003758192215608976 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0.00000000000.00%
60 күн$ -0.0001233546-78.83%
90 күн$ -0.003758192215608976-96.00%

OnChain Battles (OCB) деген не

An OnChain arena where only verified traders compete.

$10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier.

All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community.

OCB is where real traders prove themselves

OnChainBattles, it’s on the chain.

The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window.

Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot.

Not followers, not likes, just pure, verified profit.

Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard.

You can be anonymous, but your trades speak louder than your name.

If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen.

Real rewards, real risk. Winners get paid instantly.

No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it.

Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record.

Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip.

The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

OnChain Battles (OCB) Ресурс

Ресми веб-сайт

OnChain Battles Баға болжамы (USD)

OnChain Battles (OCB) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін OnChain Battles (OCB) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: OnChain Battles.

Қазір OnChain Battles баға болжамын тексеріңіз!

OCB - жергілікті валюталарға

OnChain Battles (OCB) токеномикасы

OnChain Battles (OCB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. OCB токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: OnChain Battles (OCB) туралы басқа сұрақтар

OnChain Battles (OCB) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі OCB бағасы — 0.00015647 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
OCB-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
OCB-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00015647. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
OnChain Battles үшін нарықтық капитализация қандай?
OCB үшін нарықтық капитализация: $ 7.82K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
OCB үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
OCB айналымдағы ұсынысы: 50.00M USD.
OCB үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
OCB барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00697617 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) OCB бағасы қандай болды?
OCB 0.00015381 USD ATL бағасына жетті.
OCB үшін сауда көлемі қандай?
OCB үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл OCB өседі ме?
OCB биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін OCB баға болжамын қарап көріңіз.
OnChain Battles (OCB) Маңызды салалық жаңалықтар

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

