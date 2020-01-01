Omochi the Frog (OMOCHI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Omochi the Frog (OMOCHI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Omochi the Frog (OMOCHI) туралы ақпарат

Omochi is the Japanese TikTok frog who went viral for his chill vibes. The $OMOCHI community celebrates his spirit on the blockchain.

Ресми веб-сайт:
https://omochierc.com/

Omochi the Frog (OMOCHI) токеномикасы мен бағасын талдау

Omochi the Frog (OMOCHI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 54.46K
Жалпы қамтуы:
$ 420.69T
Айналымдағы қамту:
$ 420.69T
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 54.46K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
Omochi the Frog (OMOCHI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Omochi the Frog (OMOCHI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын OMOCHI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша OMOCHI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз OMOCHI токеномикасын түсінген болсаңыз, OMOCHI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

OMOCHI бағасының болжамы

OMOCHI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің OMOCHI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.