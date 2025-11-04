БиржаDEX+
Omnipair ағымдағы бағасы: 0.391516 USD. Нақты уақыттағы OMFG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. OMFG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

OMFG туралы толығырақ

OMFG Баға туралы ақпарат

OMFG деген не

OMFG Whitepaper

OMFG Ресми веб-сайт

OMFG Токеномикасы

OMFG Баға болжамы

Omnipair Логотип

Omnipair Баға (OMFG)

Листингтен жойылды

1 OMFG-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.391516
$0.391516$0.391516
-22.80%1D
mexc
USD
Omnipair (OMFG) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:26:33 (UTC+8)

Omnipair (OMFG) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.391286
$ 0.391286$ 0.391286
24 сағаттық төмен
$ 0.524558
$ 0.524558$ 0.524558
24 сағаттық жоғары

$ 0.391286
$ 0.391286$ 0.391286

$ 0.524558
$ 0.524558$ 0.524558

$ 1.86
$ 1.86$ 1.86

$ 0.335642
$ 0.335642$ 0.335642

-2.42%

-22.86%

-35.18%

-35.18%

Omnipair (OMFG) нақты уақыттағы баға $0.391516. Соңғы 24 сағат ішінде OMFG мен $ 0.391286 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.524558 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. OMFG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.86, ал ең төменгісі — $ 0.335642.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, OMFG соңғы бір сағатта -2.42% өзгерді, 24 сағат ішінде -22.86%, ал соңғы 7 күнде -35.18% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Omnipair (OMFG) Нарықтық ақпарат

$ 4.70M
$ 4.70M$ 4.70M

--
----

$ 4.70M
$ 4.70M$ 4.70M

12.00M
12.00M 12.00M

11,999,979.300134
11,999,979.300134 11,999,979.300134

Omnipair нарықтық капитализациясы $ 4.70M, тәуліктік сауда көлемі --. OMFG айналымдағы мөлшері 12.00M, жалпы мөлшері 11999979.300134. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 4.70M.

Omnipair (OMFG) Баға тарихы USD

Бүгін, Omnipair - USD баға өзгерісі $ -0.1160312264367748 болды.
Соңғы 30 күнде Omnipair - USD баға өзгерісі $ -0.2747100203 болды.
Соңғы 60 күнде Omnipair - USD баға өзгерісі $ -0.0086579848 болды.
Соңғы 90 күнде Omnipair - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.1160312264367748-22.86%
30 күн$ -0.2747100203-70.16%
60 күн$ -0.0086579848-2.21%
90 күн$ 0--

Omnipair (OMFG) деген не

Omnipair is an immutable decentralized protocol that enables permissionless lending and margin trading on Solana without relying on external price oracles, governance votes, or asset whitelists. It introduces a Generalized Automated Market Maker (GAMM) model that unifies liquidity for both token swaps and lending within a single pool. This unified design maximizes capital efficiency and is purpose-built to support underserved long-tail assets that traditional platforms might overlook. In essence, Omnipair allows anyone to create a market for any SPL token pair, fulfilling the project’s vision that every asset can find a market.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Omnipair (OMFG) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Omnipair Баға болжамы (USD)

Omnipair (OMFG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Omnipair (OMFG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Omnipair.

Қазір Omnipair баға болжамын тексеріңіз!

OMFG - жергілікті валюталарға

Omnipair (OMFG) токеномикасы

Omnipair (OMFG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. OMFG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Omnipair (OMFG) туралы басқа сұрақтар

Omnipair (OMFG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі OMFG бағасы — 0.391516 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
OMFG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
OMFG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.391516. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Omnipair үшін нарықтық капитализация қандай?
OMFG үшін нарықтық капитализация: $ 4.70M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
OMFG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
OMFG айналымдағы ұсынысы: 12.00M USD.
OMFG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
OMFG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.86 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) OMFG бағасы қандай болды?
OMFG 0.335642 USD ATL бағасына жетті.
OMFG үшін сауда көлемі қандай?
OMFG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл OMFG өседі ме?
OMFG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін OMFG баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:26:33 (UTC+8)

Omnipair (OMFG) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

