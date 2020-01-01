OMEGA (OMEGA) токеномикасы

OMEGA (OMEGA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, OMEGA (OMEGA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

OMEGA (OMEGA) туралы ақпарат

OMEGA is more than a meme coin—it’s a movement fueled by energy and loyalty. The culture, real-life experiences, and brand are all powered by the dedicated fellowship of its community, with generous rewards for those who join.

OMEGA is the demon you worship, a mischievous presence whispering in your ear, urging you toward thrilling pursuits. Those who follow OMEGA are rewarded, for the true ALPHA has always been OMEGA.

Ресми веб-сайт:
https://ape.express/explore/0xa3d57f48a2e1ecf6cd7140904b6fbf7b6a37063f

OMEGA (OMEGA) токеномикасы мен бағасын талдау

OMEGA (OMEGA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 161.67K
$ 161.67K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 161.67K
$ 161.67K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00487617
$ 0.00487617
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.0001583
$ 0.0001583

OMEGA (OMEGA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

OMEGA (OMEGA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын OMEGA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша OMEGA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз OMEGA токеномикасын түсінген болсаңыз, OMEGA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

OMEGA бағасының болжамы

OMEGA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің OMEGA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.