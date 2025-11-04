БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
OKX Mascot ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы WALLY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WALLY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!OKX Mascot ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы WALLY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WALLY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

WALLY туралы толығырақ

WALLY Баға туралы ақпарат

WALLY деген не

WALLY Ресми веб-сайт

WALLY Токеномикасы

WALLY Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

OKX Mascot Логотип

OKX Mascot Баға (WALLY)

Листингтен жойылды

1 WALLY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
OKX Mascot (WALLY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:39:27 (UTC+8)

OKX Mascot (WALLY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00780088
$ 0.00780088$ 0.00780088

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-8.40%

-8.40%

OKX Mascot (WALLY) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде WALLY мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. WALLY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00780088, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, WALLY соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -8.40% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

OKX Mascot (WALLY) Нарықтық ақпарат

$ 5.88K
$ 5.88K$ 5.88K

--
----

$ 5.88K
$ 5.88K$ 5.88K

999.97M
999.97M 999.97M

999,970,448.449221
999,970,448.449221 999,970,448.449221

OKX Mascot нарықтық капитализациясы $ 5.88K, тәуліктік сауда көлемі --. WALLY айналымдағы мөлшері 999.97M, жалпы мөлшері 999970448.449221. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 5.88K.

OKX Mascot (WALLY) Баға тарихы USD

Бүгін, OKX Mascot - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде OKX Mascot - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде OKX Mascot - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде OKX Mascot - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-21.07%
60 күн$ 0-94.74%
90 күн$ 0--

OKX Mascot (WALLY) деген не

$WALLY — The Comeback Kid of Crypto

Once a trader buried deep in the liquidation trenches, Wally was just another chart casualty — humbled, forgotten, and meme-worthy. But every cycle has its reversal.

Now he’s back. Sharper, greener, and wiser than ever.

$WALLY is more than just a token — it’s a symbol of every degen’s redemption arc. From blown accounts to breakout trades, Wally’s story is yours too. Whether you’re up 10x or down bad, Wally reminds us that the market always gives one more chance… if you’ve got the guts to take it.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

OKX Mascot (WALLY) Ресурс

Ресми веб-сайт

OKX Mascot Баға болжамы (USD)

OKX Mascot (WALLY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін OKX Mascot (WALLY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: OKX Mascot.

Қазір OKX Mascot баға болжамын тексеріңіз!

WALLY - жергілікті валюталарға

OKX Mascot (WALLY) токеномикасы

OKX Mascot (WALLY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. WALLY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: OKX Mascot (WALLY) туралы басқа сұрақтар

OKX Mascot (WALLY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі WALLY бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
WALLY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
WALLY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
OKX Mascot үшін нарықтық капитализация қандай?
WALLY үшін нарықтық капитализация: $ 5.88K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
WALLY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
WALLY айналымдағы ұсынысы: 999.97M USD.
WALLY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
WALLY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00780088 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) WALLY бағасы қандай болды?
WALLY 0 USD ATL бағасына жетті.
WALLY үшін сауда көлемі қандай?
WALLY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл WALLY өседі ме?
WALLY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін WALLY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:39:27 (UTC+8)

OKX Mascot (WALLY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,842.42
$106,842.42$106,842.42

+1.03%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,601.99
$3,601.99$3,601.99

+0.36%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.07
$166.07$166.07

-0.40%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9413
$0.9413$0.9413

-0.04%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,842.42
$106,842.42$106,842.42

+1.03%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,601.99
$3,601.99$3,601.99

+0.36%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.07
$166.07$166.07

-0.40%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3017
$2.3017$2.3017

-1.08%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$991.19
$991.19$991.19

+1.12%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0767
$0.0767$0.0767

+53.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2030
$0.2030$0.2030

-32.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03852
$0.03852$0.03852

+285.20%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000085
$0.000085$0.000085

+286.36%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002137
$0.0000000000002137$0.0000000000002137

+113.70%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007500
$0.0000007500$0.0000007500

+88.34%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1700
$0.1700$0.1700

+83.18%