The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different.
$OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all.
The Goal
A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood.
$OCN Utility
- Trade Tokens for Book
- Trade Tokens for Merch
- Trade Tokens for Nfts
Official Crypto Nostra (OCN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Official Crypto Nostra (OCN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Official Crypto Nostra (OCN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын OCN токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша OCN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз OCN токеномикасын түсінген болсаңыз, OCN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
