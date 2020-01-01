Ociswap (OCI) токеномикасы
Ociswap (OCI) туралы ақпарат
Ociswap is a decentralised exchange (DEX) being built on the Radix Network. Scheduled to release with the highly anticipated Babylon update, Ociswap features a user-friendly swap environment that provides a fast, smooth and inexpensive trading experience. With a potent combination of concentrated and protocol owned liquidity, Ociswap seeks to deliver a capital-efficient protocol that mitigates the occurrence of impermanent loss. Since its inception in November '21, Ociswap started running extensive community-building campaigns, introduced the intuitive Ociswap cDEX and emerged as a leading pioneer in the Radix Ecosystem.
Vision Ociswap's vision is to empower anyone to easily and securely exchange their digital assets wherever they are, whenever they desire to, and at a minimal cost.
Mission Ociswap aspires to become the Radix Ecosystem's flagship DEX by delivering a feature-rich and convenient platform that elevates the trading experience to the next level. The cultivation of a vibrant, enticing and intriguing community around the platform is regarded to be essential.
Utility Token OCI-tokens constitute an essential asset on the Ociswap platform and will play a key role in the Ociverse. These tokens embody ownership over the decentralised exchange, which in turn allows holders to actively supervision the project and its direction via governance proposals by voting in the on-chain governance system. The fine details of this governance system will be published in due time. The utility of the OCI-tokens isn't limited to governance, as it will be weaved into the upcoming services and functionality that the Ociswap platform will offer. These unique features and holder-benefits are still under development and will be revealed in the months leading up to the Radix Babylon update.
Ociswap (OCI) токеномикасы мен бағасын талдау
Ociswap (OCI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Ociswap (OCI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Ociswap (OCI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын OCI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша OCI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз OCI токеномикасын түсінген болсаңыз, OCI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
OCI бағасының болжамы
OCI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің OCI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.