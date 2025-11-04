БиржаDEX+
Nyvo ағымдағы бағасы: 0.00000683 USD. Нақты уақыттағы NYVO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NYVO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

NYVO туралы толығырақ

NYVO Баға туралы ақпарат

NYVO деген не

NYVO Ресми веб-сайт

NYVO Токеномикасы

NYVO Баға болжамы

Nyvo Логотип

Nyvo Баға (NYVO)

Листингтен жойылды

1 NYVO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-3.40%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
Nyvo (NYVO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:38:35 (UTC+8)

Nyvo (NYVO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

-3.49%

-15.96%

-15.96%

Nyvo (NYVO) нақты уақыттағы баға $0.00000683. Соңғы 24 сағат ішінде NYVO мен $ 0.00000683 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00000725 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NYVO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00069945, ал ең төменгісі — $ 0.00000683.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NYVO соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -3.49%, ал соңғы 7 күнде -15.96% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Nyvo (NYVO) Нарықтық ақпарат

Nyvo нарықтық капитализациясы $ 6.65K, тәуліктік сауда көлемі --. NYVO айналымдағы мөлшері 973.80M, жалпы мөлшері 994316384.279656. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 6.80K.

Nyvo (NYVO) Баға тарихы USD

Бүгін, Nyvo - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Nyvo - USD баға өзгерісі $ -0.0000021074 болды.
Соңғы 60 күнде Nyvo - USD баға өзгерісі $ -0.0000017163 болды.
Соңғы 90 күнде Nyvo - USD баға өзгерісі $ -0.00026909672085477075 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-3.49%
30 күн$ -0.0000021074-30.85%
60 күн$ -0.0000017163-25.13%
90 күн$ -0.00026909672085477075-97.52%

Nyvo (NYVO) деген не

Nyvo is a cutting-edge platform that allows anyone to create fully functional decentralized applications (dApps) using simple natural language prompts. In other words, users describe the app they want in plain English, and Nyvo’s AI-driven engine automatically generates both the on-chain smart contract backend and the web-based frontend, delivering a live blockchain application within minutes. This “prompt-to-dApp” approach dramatically lowers the barriers to Web3 development by removing the need to write code or navigate complex developer tools.The result is that developers, entrepreneurs, and even non-technical users can go from an idea to a deployed dApp faster and easier than ever before.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Nyvo (NYVO) Ресурс

Ресми веб-сайт

Nyvo Баға болжамы (USD)

Nyvo (NYVO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Nyvo (NYVO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Nyvo.

Қазір Nyvo баға болжамын тексеріңіз!

NYVO - жергілікті валюталарға

Nyvo (NYVO) токеномикасы

Nyvo (NYVO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NYVO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Nyvo (NYVO) туралы басқа сұрақтар

Nyvo (NYVO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NYVO бағасы — 0.00000683 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NYVO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NYVO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00000683. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Nyvo үшін нарықтық капитализация қандай?
NYVO үшін нарықтық капитализация: $ 6.65K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NYVO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NYVO айналымдағы ұсынысы: 973.80M USD.
NYVO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NYVO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00069945 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NYVO бағасы қандай болды?
NYVO 0.00000683 USD ATL бағасына жетті.
NYVO үшін сауда көлемі қандай?
NYVO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл NYVO өседі ме?
NYVO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NYVO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:38:35 (UTC+8)

Nyvo (NYVO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

