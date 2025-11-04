БиржаDEX+
Nyan Cat ағымдағы бағасы: 0.00149024 USD. Нақты уақыттағы NYAN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NYAN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

NYAN туралы толығырақ

NYAN Баға туралы ақпарат

NYAN деген не

NYAN Токеномикасы

NYAN Баға болжамы

Nyan Cat Логотип

Nyan Cat Баға (NYAN)

Листингтен жойылды

1 NYAN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Nyan Cat (NYAN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:25:45 (UTC+8)

Nyan Cat (NYAN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
-0.58%

-10.85%

-63.40%

-63.40%

Nyan Cat (NYAN) нақты уақыттағы баға $0.00149024. Соңғы 24 сағат ішінде NYAN мен $ 0.00140661 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00171656 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NYAN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00637036, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NYAN соңғы бір сағатта -0.58% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.85%, ал соңғы 7 күнде -63.40% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Nyan Cat (NYAN) Нарықтық ақпарат

Nyan Cat нарықтық капитализациясы $ 1.47M, тәуліктік сауда көлемі --. NYAN айналымдағы мөлшері 999.98M, жалпы мөлшері 999979528.701393. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.47M.

Nyan Cat (NYAN) Баға тарихы USD

Бүгін, Nyan Cat - USD баға өзгерісі $ -0.000181523030606924 болды.
Соңғы 30 күнде Nyan Cat - USD баға өзгерісі $ -0.0008752154 болды.
Соңғы 60 күнде Nyan Cat - USD баға өзгерісі $ +0.0007589169 болды.
Соңғы 90 күнде Nyan Cat - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000181523030606924-10.85%
30 күн$ -0.0008752154-58.72%
60 күн$ +0.0007589169+50.93%
90 күн$ 0--

Nyan Cat (NYAN) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Nyan Cat Баға болжамы (USD)

Nyan Cat (NYAN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Nyan Cat (NYAN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Nyan Cat.

Қазір Nyan Cat баға болжамын тексеріңіз!

NYAN - жергілікті валюталарға

Nyan Cat (NYAN) токеномикасы

Nyan Cat (NYAN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NYAN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Nyan Cat (NYAN) туралы басқа сұрақтар

Nyan Cat (NYAN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NYAN бағасы — 0.00149024 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NYAN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NYAN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00149024. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Nyan Cat үшін нарықтық капитализация қандай?
NYAN үшін нарықтық капитализация: $ 1.47M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NYAN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NYAN айналымдағы ұсынысы: 999.98M USD.
NYAN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NYAN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00637036 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NYAN бағасы қандай болды?
NYAN 0 USD ATL бағасына жетті.
NYAN үшін сауда көлемі қандай?
NYAN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл NYAN өседі ме?
NYAN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NYAN баға болжамын қарап көріңіз.
Nyan Cat (NYAN) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

