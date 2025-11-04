БиржаDEX+
Nuwa World by Virtuals ағымдағы бағасы: 0.00103679 USD. Нақты уақыттағы NUWA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NUWA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Nuwa World by Virtuals ағымдағы бағасы: 0.00103679 USD. Нақты уақыттағы NUWA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NUWA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

NUWA туралы толығырақ

NUWA Баға туралы ақпарат

NUWA деген не

NUWA Ресми веб-сайт

NUWA Токеномикасы

NUWA Баға болжамы

Nuwa World by Virtuals Логотип

Nuwa World by Virtuals Баға (NUWA)

Листингтен жойылды

1 NUWA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00103679
+8.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Nuwa World by Virtuals (NUWA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:38:15 (UTC+8)

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0.00105516
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0.00105516
$ 0.00137151
+1.83%

+8.35%

-5.36%

-5.36%

Nuwa World by Virtuals (NUWA) нақты уақыттағы баға $0.00103679. Соңғы 24 сағат ішінде NUWA мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00105516 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NUWA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00137151, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NUWA соңғы бір сағатта +1.83% өзгерді, 24 сағат ішінде +8.35%, ал соңғы 7 күнде -5.36% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Нарықтық ақпарат

$ 317.05K
--
$ 1.03M
306.76M
1,000,000,000.0
Nuwa World by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 317.05K, тәуліктік сауда көлемі --. NUWA айналымдағы мөлшері 306.76M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.03M.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Баға тарихы USD

Бүгін, Nuwa World by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Nuwa World by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.0000055480 болды.
Соңғы 60 күнде Nuwa World by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Nuwa World by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+8.35%
30 күн$ -0.0000055480-0.53%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Nuwa World by Virtuals (NUWA) деген не

Nuwa World is the World’s First Real World Social (RWS) Scanner. Upload a face pic, find anyone, anywhere, instantly, and connect people in seconds.

Powered by the Nuwa AI Engine and Nuwa Decentralized Storage, Nuwa World builds the Human Knowledge Graph and the AI Identity Layer — completing human knowledge and becoming the truth layer for digital beings.

Nuwa World makes dating safer, networking smarter, and social interactions more trustworthy. Users can create human profiles, earn Nuwa Stones, and redeem them for $NUWA or other rewards.

By moving from RWA (Real World Assets) to RWS (Real World Social), Nuwa World is not just building a search tool —it’s building the human layer of the internet.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Ресурс

Ресми веб-сайт

Nuwa World by Virtuals Баға болжамы (USD)

Nuwa World by Virtuals (NUWA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Nuwa World by Virtuals (NUWA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Nuwa World by Virtuals.

Қазір Nuwa World by Virtuals баға болжамын тексеріңіз!

NUWA - жергілікті валюталарға

Nuwa World by Virtuals (NUWA) токеномикасы

Nuwa World by Virtuals (NUWA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NUWA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Nuwa World by Virtuals (NUWA) туралы басқа сұрақтар

Nuwa World by Virtuals (NUWA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NUWA бағасы — 0.00103679 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NUWA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NUWA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00103679. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Nuwa World by Virtuals үшін нарықтық капитализация қандай?
NUWA үшін нарықтық капитализация: $ 317.05K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NUWA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NUWA айналымдағы ұсынысы: 306.76M USD.
NUWA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NUWA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00137151 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NUWA бағасы қандай болды?
NUWA 0 USD ATL бағасына жетті.
NUWA үшін сауда көлемі қандай?
NUWA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл NUWA өседі ме?
NUWA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NUWA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:38:15 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, інвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

