Nummus Aeternitas ағымдағы бағасы: 0.01125722 USD. Нақты уақыттағы NUMMUS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NUMMUS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Nummus Aeternitas Баға (NUMMUS)

1 NUMMUS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01125722
$0.01125722
-1.70%1D
USD
Nummus Aeternitas (NUMMUS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:27:30 (UTC+8)

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01104096
$ 0.01104096
24 сағаттық төмен
$ 0.01155622
$ 0.01155622
24 сағаттық жоғары

$ 0.01104096
$ 0.01104096

$ 0.01155622
$ 0.01155622

$ 0.169721
$ 0.169721

$ 0.00785804
$ 0.00785804

+0.61%

-1.78%

-11.63%

-11.63%

Nummus Aeternitas (NUMMUS) нақты уақыттағы баға $0.01125722. Соңғы 24 сағат ішінде NUMMUS мен $ 0.01104096 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01155622 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NUMMUS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.169721, ал ең төменгісі — $ 0.00785804.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NUMMUS соңғы бір сағатта +0.61% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.78%, ал соңғы 7 күнде -11.63% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Нарықтық ақпарат

$ 1.13M
$ 1.13M

--
--

$ 1.13M
$ 1.13M

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Nummus Aeternitas нарықтық капитализациясы $ 1.13M, тәуліктік сауда көлемі --. NUMMUS айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.13M.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Баға тарихы USD

Бүгін, Nummus Aeternitas - USD баға өзгерісі $ -0.00020430173442352 болды.
Соңғы 30 күнде Nummus Aeternitas - USD баға өзгерісі $ -0.0020629238 болды.
Соңғы 60 күнде Nummus Aeternitas - USD баға өзгерісі $ -0.0079778623 болды.
Соңғы 90 күнде Nummus Aeternitas - USD баға өзгерісі $ -0.07343127154557749 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00020430173442352-1.78%
30 күн$ -0.0020629238-18.32%
60 күн$ -0.0079778623-70.86%
90 күн$ -0.07343127154557749-86.70%

Nummus Aeternitas (NUMMUS) деген не

Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.

The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.

The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.

Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Ресурс

Ресми веб-сайт

Nummus Aeternitas Баға болжамы (USD)

Nummus Aeternitas (NUMMUS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Nummus Aeternitas (NUMMUS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Nummus Aeternitas.

Қазір Nummus Aeternitas баға болжамын тексеріңіз!

NUMMUS - жергілікті валюталарға

Nummus Aeternitas (NUMMUS) токеномикасы

Nummus Aeternitas (NUMMUS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NUMMUS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Nummus Aeternitas (NUMMUS) туралы басқа сұрақтар

Nummus Aeternitas (NUMMUS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NUMMUS бағасы — 0.01125722 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NUMMUS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NUMMUS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01125722. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Nummus Aeternitas үшін нарықтық капитализация қандай?
NUMMUS үшін нарықтық капитализация: $ 1.13M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NUMMUS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NUMMUS айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
NUMMUS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NUMMUS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.169721 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NUMMUS бағасы қандай болды?
NUMMUS 0.00785804 USD ATL бағасына жетті.
NUMMUS үшін сауда көлемі қандай?
NUMMUS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл NUMMUS өседі ме?
NUMMUS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NUMMUS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:27:30 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.