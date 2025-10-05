Nummus Aeternitas Баға (NUMMUS)
+0.61%
-1.78%
-11.63%
-11.63%
Nummus Aeternitas (NUMMUS) нақты уақыттағы баға $0.01125722. Соңғы 24 сағат ішінде NUMMUS мен $ 0.01104096 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01155622 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NUMMUS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.169721, ал ең төменгісі — $ 0.00785804.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NUMMUS соңғы бір сағатта +0.61% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.78%, ал соңғы 7 күнде -11.63% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Nummus Aeternitas нарықтық капитализациясы $ 1.13M, тәуліктік сауда көлемі --. NUMMUS айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.13M.
Бүгін, Nummus Aeternitas - USD баға өзгерісі $ -0.00020430173442352 болды.
Соңғы 30 күнде Nummus Aeternitas - USD баға өзгерісі $ -0.0020629238 болды.
Соңғы 60 күнде Nummus Aeternitas - USD баға өзгерісі $ -0.0079778623 болды.
Соңғы 90 күнде Nummus Aeternitas - USD баға өзгерісі $ -0.07343127154557749 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ -0.00020430173442352
|-1.78%
|30 күн
|$ -0.0020629238
|-18.32%
|60 күн
|$ -0.0079778623
|-70.86%
|90 күн
|$ -0.07343127154557749
|-86.70%
Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.
The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.
The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.
Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.
MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!
Nummus Aeternitas (NUMMUS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Nummus Aeternitas (NUMMUS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Nummus Aeternitas.
Қазір Nummus Aeternitas баға болжамын тексеріңіз!
Nummus Aeternitas (NUMMUS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NUMMUS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
|10-05 21:29:00
|Сала жаңартулары
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
|10-05 16:10:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
|10-04 13:39:16
|Блокчейндегі деректер
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
|10-04 11:26:38
|Сала жаңартулары
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
|10-03 10:20:00
|Сала жаңартулары
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
|10-03 05:17:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.