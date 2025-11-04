БиржаDEX+
Nova Shield ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы NVAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NVAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

NVAI туралы толығырақ

NVAI Баға туралы ақпарат

NVAI деген не

NVAI Ресми веб-сайт

NVAI Токеномикасы

NVAI Баға болжамы

Nova Shield Логотип

Nova Shield Баға (NVAI)

Листингтен жойылды

1 NVAI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00019929
$0.00019929$0.00019929
-19.70%1D
Nova Shield (NVAI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:37:46 (UTC+8)

Nova Shield (NVAI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.95%

-21.72%

-29.48%

-29.48%

Nova Shield (NVAI) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде NVAI мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NVAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NVAI соңғы бір сағатта -0.95% өзгерді, 24 сағат ішінде -21.72%, ал соңғы 7 күнде -29.48% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Nova Shield (NVAI) Нарықтық ақпарат

$ 193.06K
$ 193.06K$ 193.06K

--
----

$ 193.06K
$ 193.06K$ 193.06K

968.78M
968.78M 968.78M

968,776,751.3880146
968,776,751.3880146 968,776,751.3880146

Nova Shield нарықтық капитализациясы $ 193.06K, тәуліктік сауда көлемі --. NVAI айналымдағы мөлшері 968.78M, жалпы мөлшері 968776751.3880146. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 193.06K.

Nova Shield (NVAI) Баға тарихы USD

Бүгін, Nova Shield - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Nova Shield - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Nova Shield - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Nova Shield - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-21.72%
30 күн$ 0+60.13%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Nova Shield (NVAI) деген не

Nova Shield is an AI-powered cybersecurity application designed to protect users from malware, wallet drainers, and other hidden threats that traditional antivirus tools often miss. Built initially for macOS, Nova Shield leverages large language models to monitor system activity, detect anomalies, and respond in real time through shell-level access. Its purpose is to close the multi-billion-dollar gap caused by undetected malware targeting digital assets, particularly crypto wallets. The platform provides simple installation, real-time defense, and an AI companion that executes commands, scans files, and prevents malicious activity without requiring users to be technical experts.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Nova Shield (NVAI) Ресурс

Ресми веб-сайт

Nova Shield Баға болжамы (USD)

Nova Shield (NVAI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Nova Shield (NVAI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Nova Shield.

Қазір Nova Shield баға болжамын тексеріңіз!

NVAI - жергілікті валюталарға

Nova Shield (NVAI) токеномикасы

Nova Shield (NVAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NVAI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Nova Shield (NVAI) туралы басқа сұрақтар

Nova Shield (NVAI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NVAI бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NVAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NVAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Nova Shield үшін нарықтық капитализация қандай?
NVAI үшін нарықтық капитализация: $ 193.06K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NVAI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NVAI айналымдағы ұсынысы: 968.78M USD.
NVAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NVAI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NVAI бағасы қандай болды?
NVAI 0 USD ATL бағасына жетті.
NVAI үшін сауда көлемі қандай?
NVAI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл NVAI өседі ме?
NVAI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NVAI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:37:46 (UTC+8)

Nova Shield (NVAI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

