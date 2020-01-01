nounspace ($SPACE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, nounspace ($SPACE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

nounspace ($SPACE) туралы ақпарат

nounspace is an open-source and fully customizable social app built on Farcaster, a sufficiently decentralized social media protocol. nounspace's mission is to build the future of social. Our vision for the future of social is one that's customizable, decentralized, and community-owned. $SPACE is the governance and utility token for nounspace and was fair launched via the MOR20 Factory built by Morpheus (https://mor.org/MOR20).

Ресми веб-сайт:
https://nounspace.com

nounspace ($SPACE) токеномикасы мен бағасын талдау

nounspace ($SPACE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 317.31K
$ 317.31K$ 317.31K
Жалпы қамтуы:
$ 103.62M
$ 103.62M$ 103.62M
Айналымдағы қамту:
$ 103.62M
$ 103.62M$ 103.62M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 317.31K
$ 317.31K$ 317.31K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0445513
$ 0.0445513$ 0.0445513
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00302396
$ 0.00302396$ 0.00302396
Қазіргі баға:
$ 0.00306235
$ 0.00306235$ 0.00306235

nounspace ($SPACE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

nounspace ($SPACE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын $SPACE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша $SPACE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз $SPACE токеномикасын түсінген болсаңыз, $SPACE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

$SPACE бағасының болжамы

$SPACE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің $SPACE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.