NOI Token ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы NOI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NOI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!NOI Token ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы NOI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NOI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

NOI туралы толығырақ

NOI Баға туралы ақпарат

NOI деген не

NOI Ресми веб-сайт

NOI Токеномикасы

NOI Баға болжамы

NOI Token Логотип

NOI Token Баға (NOI)

Листингтен жойылды

1 NOI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
NOI Token (NOI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:36:30 (UTC+8)

NOI Token (NOI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00104937
$ 0.00104937$ 0.00104937

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

NOI Token (NOI) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде NOI мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NOI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00104937, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NOI соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

NOI Token (NOI) Нарықтық ақпарат

$ 16.54K
$ 16.54K$ 16.54K

--
----

$ 16.54K
$ 16.54K$ 16.54K

380.12M
380.12M 380.12M

380,124,553.0
380,124,553.0 380,124,553.0

NOI Token нарықтық капитализациясы $ 16.54K, тәуліктік сауда көлемі --. NOI айналымдағы мөлшері 380.12M, жалпы мөлшері 380124553.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 16.54K.

NOI Token (NOI) Баға тарихы USD

Бүгін, NOI Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде NOI Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде NOI Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде NOI Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 00.00%
60 күн$ 00.00%
90 күн$ 0--

NOI Token (NOI) деген не

We're launching the world's first cryptocurrency and RWA (Real World Assets) exchange with a multilingual, physical call center. It will provide comprehensive customer service and sales support. This is a tremendous value for people 50+ who expect such support, which no other exchange currently offers. Our platform combines innovation with a traditional approach to customer care. We will be the first classic crypto exchange to

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

NOI Token (NOI) Ресурс

Ресми веб-сайт

NOI Token Баға болжамы (USD)

NOI Token (NOI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін NOI Token (NOI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: NOI Token.

Қазір NOI Token баға болжамын тексеріңіз!

NOI - жергілікті валюталарға

NOI Token (NOI) токеномикасы

NOI Token (NOI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NOI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: NOI Token (NOI) туралы басқа сұрақтар

NOI Token (NOI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NOI бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NOI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NOI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
NOI Token үшін нарықтық капитализация қандай?
NOI үшін нарықтық капитализация: $ 16.54K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NOI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NOI айналымдағы ұсынысы: 380.12M USD.
NOI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NOI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00104937 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NOI бағасы қандай болды?
NOI 0 USD ATL бағасына жетті.
NOI үшін сауда көлемі қандай?
NOI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл NOI өседі ме?
NOI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NOI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:36:30 (UTC+8)

NOI Token (NOI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

