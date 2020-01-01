NoDev AI (NODEV) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, NoDev AI (NODEV) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
NoDev AI (NODEV) туралы ақпарат

NODEV is an advanced no-code platform that seamlessly orchestrates the automatic generation of both front-end and back-end code within minutes, drastically reducing development time.

Engineered for individuals without technical expertise, NODEV empowers users to construct sophisticated applications effortlessly, eliminating the need for manual coding.

From intuitive UI design to comprehensive database management, it delivers an all-encompassing full-stack solution, equipped with an array of powerful tools and utilities that redefine the efficiency and accessibility of modern software development

Ресми веб-сайт:
https://nodev.live/

NoDev AI (NODEV) токеномикасы мен бағасын талдау

NoDev AI (NODEV) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 7.46K
Жалпы қамтуы:
$ 996.16M
Айналымдағы қамту:
$ 996.16M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 7.46K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00098968
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00000428
Қазіргі баға:
$ 0
NoDev AI (NODEV) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

NoDev AI (NODEV) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын NODEV токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша NODEV токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз NODEV токеномикасын түсінген болсаңыз, NODEV токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

NODEV бағасының болжамы

NODEV қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің NODEV бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.