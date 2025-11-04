БиржаDEX+
Ninjas in Pyjamas ағымдағы бағасы: 0.135192 USD. Нақты уақыттағы DOJO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DOJO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Ninjas in Pyjamas ағымдағы бағасы: 0.135192 USD. Нақты уақыттағы DOJO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DOJO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DOJO туралы толығырақ

DOJO Баға туралы ақпарат

DOJO деген не

DOJO Ресми веб-сайт

DOJO Токеномикасы

DOJO Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Ninjas in Pyjamas Логотип

Ninjas in Pyjamas Баға (DOJO)

Листингтен жойылды

1 DOJO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.135192
-4.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді.
USD
Ninjas in Pyjamas (DOJO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:36:16 (UTC+8)

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.133836
24 сағаттық төмен
$ 0.144406
24 сағаттық жоғары

$ 0.133836
$ 0.144406
$ 1.56
$ 0.133836
-1.05%

-4.31%

-32.85%

-32.85%

Ninjas in Pyjamas (DOJO) нақты уақыттағы баға $0.135192. Соңғы 24 сағат ішінде DOJO мен $ 0.133836 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.144406 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DOJO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.56, ал ең төменгісі — $ 0.133836.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DOJO соңғы бір сағатта -1.05% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.31%, ал соңғы 7 күнде -32.85% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Нарықтық ақпарат

$ 74.14K
--
$ 675.09K
549.14K
5,000,000.0
Ninjas in Pyjamas нарықтық капитализациясы $ 74.14K, тәуліктік сауда көлемі --. DOJO айналымдағы мөлшері 549.14K, жалпы мөлшері 5000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 675.09K.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Баға тарихы USD

Бүгін, Ninjas in Pyjamas - USD баға өзгерісі $ -0.0060935417734454 болды.
Соңғы 30 күнде Ninjas in Pyjamas - USD баға өзгерісі $ -0.1005475358 болды.
Соңғы 60 күнде Ninjas in Pyjamas - USD баға өзгерісі $ -0.1138887150 болды.
Соңғы 90 күнде Ninjas in Pyjamas - USD баға өзгерісі $ -0.7102043019375446 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0060935417734454-4.31%
30 күн$ -0.1005475358-74.37%
60 күн$ -0.1138887150-84.24%
90 күн$ -0.7102043019375446-84.00%

Ninjas in Pyjamas (DOJO) деген не

Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform. As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports’ most iconic organizations. Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Ресурс

Ресми веб-сайт

Ninjas in Pyjamas Баға болжамы (USD)

Ninjas in Pyjamas (DOJO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Ninjas in Pyjamas (DOJO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Ninjas in Pyjamas.

Қазір Ninjas in Pyjamas баға болжамын тексеріңіз!

DOJO - жергілікті валюталарға

Ninjas in Pyjamas (DOJO) токеномикасы

Ninjas in Pyjamas (DOJO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DOJO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Ninjas in Pyjamas (DOJO) туралы басқа сұрақтар

Ninjas in Pyjamas (DOJO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DOJO бағасы — 0.135192 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DOJO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DOJO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.135192. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Ninjas in Pyjamas үшін нарықтық капитализация қандай?
DOJO үшін нарықтық капитализация: $ 74.14K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DOJO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DOJO айналымдағы ұсынысы: 549.14K USD.
DOJO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DOJO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.56 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DOJO бағасы қандай болды?
DOJO 0.133836 USD ATL бағасына жетті.
DOJO үшін сауда көлемі қандай?
DOJO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DOJO өседі ме?
DOJO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DOJO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:36:16 (UTC+8)

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

