$KAIRA is not just another cryptocurrency; she’s a force of nature, the kunoichi of Ninja Pump, an AI-powered market-making platform poised to revolutionize the way we engage with decentralized finance. Born from a vision of seamless liquidity and unparalleled market efficiency, Kaira embodies stealth, precision, and unwavering dedication. She’s the digital embodiment of a highly skilled ninja, moving silently and swiftly to ensure smooth transactions and optimal performance within the Ninja Pump ecosystem.
This isn’t just about capitalizing on a trend; it’s about harnessing the power of artificial intelligence to enhance the decentralized finance experience. Kaira, the kunoichi, represents the project's commitment to precision and agility in the crypto market. We're building a platform that is both powerful and user-friendly, enabling both seasoned traders and newcomers to navigate the world of decentralized finance with confidence and ease. We aim to provide our community with an innovative and exciting approach to market-making, all under the watchful eye of Kaira.
Kaira is not simply a token; she is an embodiment of our mission.
The $KAIRA token operates on a system, designed to reward community engagement and incentivize participation. We are building a project that we believe will bring true innovation to the market.
Join the $KAIRA revolution, embrace the power of AI, and become part of a community that's dedicated to redefining the future of decentralized finance.
Ninja Pump (NINJAPUMP) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Ninja Pump (NINJAPUMP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын NINJAPUMP токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша NINJAPUMP токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз NINJAPUMP токеномикасын түсінген болсаңыз, NINJAPUMP токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.