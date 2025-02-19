NICO (NICO) токеномикасы
NICO (NICO) туралы ақпарат
Niconico.ai is an intelligent copilot designed to enhance your experience on the Solana blockchain. By leveraging APIs from DeepSeek, Helius, and Privy, it offers AI-driven assistance for seamless on-chain interactions. Key features include trend analysis, token insights, on-chain execution, price predictions, and comprehensive token analysis. The platform emphasizes simplicity, requiring only an email to get started—no registrations, waitlists, or wallet connections. NICONICO
The native token, NICO, facilitates various functionalities within the ecosystem. As of February 19, 2025, NICO is trading at approximately $0.001546, with a 24-hour trading volume of $4.95 million. For more information and updates, visit their official website or follow their Twitter account
NICO (NICO) токеномикасы мен бағасын талдау
NICO (NICO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
NICO (NICO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
NICO (NICO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын NICO токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша NICO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз NICO токеномикасын түсінген болсаңыз, NICO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.