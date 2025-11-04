БиржаDEX+
Nexgent AI ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы NEXGENT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NEXGENT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

NEXGENT туралы толығырақ

NEXGENT Баға туралы ақпарат

NEXGENT деген не

NEXGENT Whitepaper

NEXGENT Ресми веб-сайт

NEXGENT Токеномикасы

NEXGENT Баға болжамы

Nexgent AI Логотип

Nexgent AI Баға (NEXGENT)

Листингтен жойылды

1 NEXGENT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00013455
-10.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Nexgent AI (NEXGENT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:35:49 (UTC+8)

Nexgent AI (NEXGENT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-3.28%

-10.35%

-30.03%

-30.03%

Nexgent AI (NEXGENT) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде NEXGENT мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NEXGENT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NEXGENT соңғы бір сағатта -3.28% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.35%, ал соңғы 7 күнде -30.03% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Nexgent AI (NEXGENT) Нарықтық ақпарат

$ 106.83K
--
$ 129.39K
794.00M
961,680,372.8780938
Nexgent AI нарықтық капитализациясы $ 106.83K, тәуліктік сауда көлемі --. NEXGENT айналымдағы мөлшері 794.00M, жалпы мөлшері 961680372.8780938. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 129.39K.

Nexgent AI (NEXGENT) Баға тарихы USD

Бүгін, Nexgent AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Nexgent AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Nexgent AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Nexgent AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-10.35%
30 күн$ 0-50.67%
60 күн$ 0-50.30%
90 күн$ 0--

Nexgent AI (NEXGENT) деген не

Nexgent AI is a next-generation AI-powered platform designed to enable users to create, customize, and test autonomous agents capable of conducting deep market research, raising real-time trade signals, and executing strategies on the blockchain in a sandboxed environment with precision. Built on Solana and architected for future cross-chain expansion, Nexgent combines machine learning, on-chain data analysis, and intuitive tools to make algorithmic strategy design and performance testing more accessible — empowering users to explore, refine, and validate trading ideas in a safe, simulation-based environment.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Nexgent AI (NEXGENT) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Nexgent AI Баға болжамы (USD)

Nexgent AI (NEXGENT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Nexgent AI (NEXGENT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Nexgent AI.

Қазір Nexgent AI баға болжамын тексеріңіз!

NEXGENT - жергілікті валюталарға

Nexgent AI (NEXGENT) токеномикасы

Nexgent AI (NEXGENT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NEXGENT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Nexgent AI (NEXGENT) туралы басқа сұрақтар

Nexgent AI (NEXGENT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NEXGENT бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NEXGENT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NEXGENT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Nexgent AI үшін нарықтық капитализация қандай?
NEXGENT үшін нарықтық капитализация: $ 106.83K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NEXGENT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NEXGENT айналымдағы ұсынысы: 794.00M USD.
NEXGENT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NEXGENT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NEXGENT бағасы қандай болды?
NEXGENT 0 USD ATL бағасына жетті.
NEXGENT үшін сауда көлемі қандай?
NEXGENT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл NEXGENT өседі ме?
NEXGENT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NEXGENT баға болжамын қарап көріңіз.
Nexgent AI (NEXGENT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

