Newmoney AI (NEW) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Newmoney AI (NEW) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Newmoney AI (NEW) туралы ақпарат

Newmoney AI is a groundbreaking financial platform that redefines how people interact with money. Powered by advanced AI, our virtual assistant, Newton, enables seamless, borderless financial transactions anytime and anywhere. Whether users want to send or request money, swap crypto, or purchase stocks, Newmoney AI integrates these actions directly into familiar platforms like WhatsApp, SMS, Telegram, and Discord — no separate apps required.

Ресми веб-сайт:
https://newmoney.ai/
Whitepaper:
https://docs.newmoney.ai/

Newmoney AI (NEW) токеномикасы мен бағасын талдау

Newmoney AI (NEW) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 6.51K
Жалпы қамтуы:
$ 999.95M
Айналымдағы қамту:
$ 925.10M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 7.04K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00594364
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00000394
Қазіргі баға:
$ 0
Newmoney AI (NEW) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Newmoney AI (NEW) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын NEW токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша NEW токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз NEW токеномикасын түсінген болсаңыз, NEW токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

NEW бағасының болжамы

NEW қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің NEW бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

mc_how_why_title
Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.