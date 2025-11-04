БиржаDEX+
NYC туралы толығырақ

NYC Баға туралы ақпарат

NYC деген не

NYC Ресми веб-сайт

NYC Токеномикасы

NYC Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

New York Логотип

New York Баға (NYC)

Листингтен жойылды

1 NYC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
New York (NYC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:35:40 (UTC+8)

New York (NYC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-7.96%

-7.96%

New York (NYC) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде NYC мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NYC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NYC соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -7.96% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

New York (NYC) Нарықтық ақпарат

$ 16.39K
$ 16.39K$ 16.39K

--
----

$ 16.39K
$ 16.39K$ 16.39K

999.22M
999.22M 999.22M

999,216,736.783062
999,216,736.783062 999,216,736.783062

New York нарықтық капитализациясы $ 16.39K, тәуліктік сауда көлемі --. NYC айналымдағы мөлшері 999.22M, жалпы мөлшері 999216736.783062. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 16.39K.

New York (NYC) Баға тарихы USD

Бүгін, New York - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде New York - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде New York - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде New York - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-22.34%
60 күн$ 0-11.92%
90 күн$ 0--

New York (NYC) деген не

It’s a community coin to unite the greatest city in the world, New York City. Our goal is to connect the online and offline people from New York and form a great community.

Our aim is to connect all crypto enthusiasts from New York City and everyone who feels connected to New York City in any way possible. We want the token to be the center of a great movement to unite the city.

Our plan is to organize online and offline meetings where everyone can have fun, make connections and build a strong network together.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

New York (NYC) Ресурс

Ресми веб-сайт

New York Баға болжамы (USD)

New York (NYC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін New York (NYC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: New York.

Қазір New York баға болжамын тексеріңіз!

NYC - жергілікті валюталарға

New York (NYC) токеномикасы

New York (NYC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NYC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: New York (NYC) туралы басқа сұрақтар

New York (NYC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NYC бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NYC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NYC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
New York үшін нарықтық капитализация қандай?
NYC үшін нарықтық капитализация: $ 16.39K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NYC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NYC айналымдағы ұсынысы: 999.22M USD.
NYC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NYC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NYC бағасы қандай болды?
NYC 0 USD ATL бағасына жетті.
NYC үшін сауда көлемі қандай?
NYC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл NYC өседі ме?
NYC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NYC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:35:40 (UTC+8)

New York (NYC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

