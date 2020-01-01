New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) токеномикасы
The KIRBY token is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, inspired by the birth of Kirby, a baby elephant at the Houston Zoo. While primarily created for fun and community engagement, KIRBY also raises awareness for wildlife conservation. The token features exclusive content centered around Kirby, aiming to build a strong, supportive community of animal lovers and crypto enthusiasts. With its low-cost, fast transactions on Solana, KIRBY combines the excitement of memecoins with a heartwarming story that resonates with its holders.
New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) токеномикасы мен бағасын талдау
New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын KIRBY токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша KIRBY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз KIRBY токеномикасын түсінген болсаңыз, KIRBY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.