Neuralis AI (NEURAI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Neuralis AI (NEURAI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Neuralis AI (NEURAI) туралы ақпарат

Neuralis AI is an AI Agent Builder and Marketplace. Users can create, customize, share and monetize Agents and Agent Teams in an easy-to-use no-code environment. Being blockchain-enabled, holders of our native $NEURAI token get discounts, revenue share and access to beta functionalities first. Eventually, we aim to build the leading and one-stop-shop for AI agents, including complete AI Agent Teams and a marketplace for users to monetize their creations.

Key Functionalities

  • Advanced Customization: Train Your AI Agents
  • Agent Marketplace: Browse, Collect, Share & Monetize Agents
  • AI Agent Teams: Create Specialized Departments w/ Agents

Ресми веб-сайт:
https://neuralisai.io
Whitepaper:
https://neuralis-ai-whitepaper-v1-0.gitbook.io/neuralis-ai-whitepaper-v1.0

Neuralis AI (NEURAI) токеномикасы мен бағасын талдау

Neuralis AI (NEURAI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 20.82K
$ 20.82K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00M
$ 1.00M
Айналымдағы қамту:
$ 1.00M
$ 1.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 20.82K
$ 20.82K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.170775
$ 0.170775
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00946734
$ 0.00946734
Қазіргі баға:
$ 0.02081756
$ 0.02081756

Neuralis AI (NEURAI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Neuralis AI (NEURAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын NEURAI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша NEURAI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз NEURAI токеномикасын түсінген болсаңыз, NEURAI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

NEURAI бағасының болжамы

NEURAI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің NEURAI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

